이 대통령 힘 실은 '광주·전남 통합'…"시도지사 생각 이상의 재정 지원"

▲ 강기정 광주시장과 김영록 전남지사와 참석자들이 9일 오후 광주 서구 김대중컨벤션센터에서 열린 광주·전남 행정통합 시도민 보고회에서 합의문을 발표한 뒤 기념사진을 찍고 있다

광주·전남의 행정통합에 대해 이재명 대통령이 전폭적인 지원을 약속하면서, 통합 논의가 본격화할 것으로 보입니다.이 대통령은 오늘 청와대에서 열린 광주·전남 시도지사·국회의원 오찬 간담회에서 "호남 발전의 획기적인 대전환이 가능할 통 큰 지원을 약속했다"고 광주·전남 지역 의원들이 전했습니다.이 대통령이 광주·전남 통합과 관련해 공공기관 이전, 기업 유치 등 다양한 방식의 지원을 약속한 가운데, 특히 재정의 경우 예상을 뛰어넘는 수준의 대규모 지원이 이뤄질 걸로 보입니다.오찬 간담회에 참석한 한 의원은 SBS에 "이 대통령이 '시도지사가 생각하는 규모 이상의 수준으로 재정 지원을 준비하고 있다'고 얘기했다"며 "다른 지역이 부러울 정도로 전폭적으로 지원하겠다고 강조했다"고 말했습니다.이 대통령은 오찬 간담회에서 "대한민국 민주주의 발전을 위해 특별한 기여를 한 호남이 산업·경제 발전에서 소외된 측면이 있다"며 "특별한 희생에 특별한 보상이 있어야 한다는 원칙하에 지원하겠다"는 취지로 말한 것으로 전해졌습니다.정부·여당은 6·3 지방선거에서 광주·전남 통합단체장을 선출할 수 있도록 후속 조치에 속도를 내겠다는 방침입니다.통합 결의는 광주시의회와 전남도의회 의결 방식으로 추진하고, 주민 의견 수렴을 위한 주민 설명회를 실시하기로 했다고 의원들은 전했습니다.광주·전남 의원들은 이르면 오는 15일 '광주·전남 통합특별시 지원 특례법'을 발의할 계획입니다.(사진=연합뉴스)