'제일 몸 잘 만든' 고우석, 불붙은 엔트리 경쟁

<앵커>



미국 마이너리그에서 빅리그행 도전을 이어가는 고우석 투수도 오랜만에 대표팀에 합류했습니다. 류지현 감독이, 가장 몸을 잘 만든 투수로 고우석을 지목하면서 최종 엔트리 경쟁이 더 치열해질 전망입니다.



이성훈 기자입니다.



<기자>



미국에서 2년 동안 마이너리그에만 머문 고우석이 대표팀에 포함될 가능성은 희박해 보였습니다.



하지만, 류지현 감독은 현재 몸을 가장 잘 만든 투수로 고우석을 지목하며 발탁 가능성까지 시사했습니다.



[류지현/야구 대표팀 감독 : (고우석이) 준비는 제일 먼저 하고 있고, 제일 잘돼 있다는 이야기를 들었습니다. 구위로 봤을 때는 좋은 컨디션만 유지된다면 경쟁력이 있다는 판단이 있었습니다.]



잦은 부상 때문에 미국에서 직구 평균 시속이 국내 시절보다 2km 가까이 하락한 고우석이 예전의 구위를 찾는다면, 지난해 11월 한일전에서 경험 부족을 드러낸 젊은 불펜진에 핵심 역할을 할 수 있습니다.



최근 디트로이트와 마이너리그 계약을 맺고 메이저 행 도전을 이어가는 고우석도 이번 대회를 재도약의 발판으로 삼겠다는 각오입니다.



[고우석/야구 대표팀 투수 : 부상도 말끔히 나았고 좋은 상태입니다. 어떻게 하면 내가 좀 도움이 될 수 있을까 생각하게 되는 것 같습니다.]



부상 회복 막바지인 김도영도 오랜만에 팬들 앞에 섰습니다.



떨어진 실전 감각을 걱정하면서도,



[김도영/야구 대표팀 내야수 : 모든 제 루틴들을 사실 까먹었어요. 제가 했던 부분들을 다 찾아서 다시 야구를 해볼 생각입니다.]



계속 과감하게 치고 달리겠다고 다짐했습니다.



[김도영/야구 대표팀 내야수 : 저한테 도루가 없으면 아무것도 아니라고 생각하기 때문에 몸을 사리거나 그렇게는 절대 하지 않을 생각입니다.]



(영상취재 : 양두원, 영상편집 : 이재성, 디자인 : 이연준)