뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

사이판 전지훈련 출국…류현진 '투수 조장'

유병민 기자
작성 2026.01.09 21:24 조회수
PIP 닫기
<앵커>

월드베이스볼클래식, WBC 야구대표팀이 오늘(9일) 1차 전지훈련을 위해 출국했습니다. 류지현 대표팀 감독은 8강 진출의 열쇠를 쥐고 있는 투수진을 잘 준비시키겠다며 38살 노장 류현진 선수를 '투수 조장'에 선임했습니다.

유병민 기자입니다.

<기자>

인천공항 출국장은 대표팀을 보기 위해 몰린 팬들로 이른 아침부터 북새통을 이뤘습니다.

[류현진!!!]

[문동주 선수 파이팅!]

류지현 감독은 1차 캠프에서 투수들의 컨디션을 끌어올리는 데 초점을 맞추겠다고 밝혔습니다.

[류지현/야구대표팀 감독 : 사이판 1차 캠프는 투수들이 주가 될 거 같아요. 컨디션을 올릴 수 있는 그런 시작점이 될 거 같습니다.]

합류가 유력한 세인트루이스의 마무리 오브라이언과 디트로이트 외야수 저마이 존스 외에, 더 많은 한국계 선수가 함께할 가능성도 언급했습니다.

[류지현/야구대표팀 감독 : (한국계 선수 합류는) 3~4명 정도 기대를 하고 있고요. 그 안에서 좋은 결과들이 있었으면 좋겠습니다.]

2010년 광저우 아시안게임 이후 16년 만에 대표팀에 합류한 류현진은 '투수 조장'에 선임됐습니다.

[류현진/야구대표팀 투수 : 국가를 대표하러 가는 것이기 때문에 마음가짐이 무겁고 책임이 좀 큰 거 같습니다.]

류현진은 지난 11월 한일전에서 사사구 23개를 남발한 후배들에게는 더욱 공격적인 투구를 강조했습니다.

[류현진/야구대표팀 투수 : 홈런 맞아서 지면 그건 어쩔 수 없는데, 볼넷이라든지 이런 걸 자초해서 어려운 흐름을 만들지 않게 그런 얘기를 좀 많이 해줄 거 같습니다.]

교민들과 현지 관계자들의 환영 속에 사이판에 도착한 대표팀은 내일부터 본격적인 훈련에 돌입합니다.

(영상취재 : 유동혁, 영상편집 : 황지영)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
유병민 기자 사진
유병민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지