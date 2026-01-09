중국 이어 일본행…다카이치 고향서 한일 정상회담

<앵커>



중국을 다녀온 이재명 대통령이 다음 주에는 일본 나라현에서 한일 정상회담을 합니다. 중일 갈등이 고조된 상황에서 열리는 이번 정상회담에서는 중국이 일본에 대해 수출을 통제하고 있는 문제가 논의될 가능성이 있는 것으로 전해졌습니다.



보도에 박예린 기자입니다.



<기자>



다카이치 총리의 초청을 받은 이재명 대통령이 오는 13일부터 1박 2일간 일본을 방문합니다.



13일에는 수도 도쿄가 아닌, 다카이치 총리의 고향인 나라현에서 한일 정상회담이 열릴 예정입니다.



[위성락/국가안보실장 : 작년에 경주 APEC에서 다음의 셔틀외교는 총리의 고향인 나라에서 열어보는 게 어떠냐는 이야기가 있었습니다.]



이 대통령과 다카이치 총리의 만남은 지난해 10월 경주 APEC 정상회의와 11월 남아공 G20 정상회의에 이어 세 번째.



정상회담은 단독, 확대회담에 이어서 공동언론발표와 만찬으로 이어집니다.



다음날인 14일에 이 대통령은 일본의 대표적 문화 유적지인 '호류지'를 시찰합니다.



일본 정부도 오늘(9일), 한일 정상회담 개최를 공식적으로 발표했는데, 중국을 제외한 한일, 그리고 한미일의 협력을 다시 한번 강조했습니다.



[기하라 미노루/일본 관방장관 : 현 전략 환경하에서 한일 관계, 한미일 제휴의 중요성은 한층 더해지고 있습니다.]



이 대통령의 이번 방일은 중일 관계가 갈수록 나빠지는 상황에서 이뤄집니다.



중국 측이 지난 5일 한중 정상회담에서 "일본이 선을 넘었다"와 같은 강도 높은 표현을 동원하며 사실상 한국의 지지, 또는 적어도 중립을 요청한 가운데, 이 대통령의 국익 중심 실용외교가 이번 방일 과정에서도 시험대에 오를 거라는 분석도 나옵니다.



중국의 일본을 겨냥한 희토류 수출 통제 강화와 관련해, 위성락 국가안보실장은 오늘, "한국 역시 무관치 않다"며 "이번 한일회담에서 논의될 가능성이 있다"고 말했습니다.



또 지난 1942년, 해저 탄광 갱도의 수몰로 조선인 136명 등이 숨진 '조세이 탄광사고'의 유해 발굴 문제를 비롯한 과거사 문제의 협력 방안도 회담에서 논의될 예정입니다.



(영상취재 : 이병주·하륭, 영상편집 : 오영택, 디자인 : 최진회)