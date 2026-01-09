뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"차로 공격" 또 2명 쐈다…"자초한 비극" 두둔에 분노

조제행 기자
작성 2026.01.09 20:53 수정 2026.01.09 20:54 조회수
PIP 닫기
<앵커>

미국에서 30대 시민이 이민단속국의 총격으로 숨진 지 하루 만에, 다른 지역에서 또 불법 이민자 단속 중에 2명이 총에 맞아 목숨을 잃었습니다. 도를 넘는 단속에, 미국 전역에서 반발이 번지고 있습니다.

조제행 기자의 보도입니다.

<기자>

현지 시간 8일 오후 미 서부 포틀랜드에서 세관 국경 보호국 요원들이 불법 이민자 검문 중 차량에 총을 쐈습니다.

차 안에는 30대 부부가 타고 있었습니다.

[포틀랜드 경찰서장 : 우리는 외견상 총상을 입은 남녀를 발견했습니다. 그들은 병원으로 이송됐는데 현재 이들의 상태는 알 수 없습니다.]

국토안보부는 이들이 베네수엘라 출신 불법 체류자들로, 단속 요원들을 차로 치려 해 방어사격을 했다고 밝혔습니다.

미니애폴리스에서 세 아이의 엄마인 30대 미국 시민이 이민단속국의 총격으로 숨진 데 이어 하루 만에 비슷한 사건이 또 벌어진 겁니다.

트럼프 행정부 인사들은 이 사건들이 공권력을 무시한 좌파들 탓이라고 입을 맞추고 있습니다.

[JD 밴스/미국 부통령 : 스스로 초래한 비극이자, 극좌 세력이 우리 법 집행관들을 상대로 광신적 극단주의자들을 동원한 운동이 만든 비극입니다.]

당국은 미니애폴리스 총격으로 숨진 여성도 차량으로 이민단속국 요원을 공격했다고 설명했지만, 미국 언론들은 단속 요원을 피하려한 운전자를 향해 먼저 총을 쏜 것이라는 분석을 내놨습니다.

총기를 동원한 이민단속에 목숨까지 위험해지자, 분노한 시민들의 시위가 전국으로 확산하고 있습니다.

[(뭘 해야 합니까?) 맞서 싸웁시다!]

FBI는 사망 사건 수사에서 주지사가 민주당 소속인 미네소타주 정부를 배제했는데, 트럼프 행정부가 사건을 축소 은폐하려 한다는 의혹도 제기되고 있습니다.

(영상편집 : 채철호, 디자인 : 서승현)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
조제행 기자 사진
조제행 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지