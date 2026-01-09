밖에서 질주하는 중국차…"올해 수출 700만 대 돌파 전망"

▲ BYD

올해 중국의 자동차 수출이 지난해보다 약 25% 증가해 역대 최고치인 700만 대 이상에 달할 거란 전망이 나왔습니다.현지시간 9일 파이낸셜타임스 보도에 따르면, UBS 금융그룹의 중국 자동차 산업 분석가들은 올해 중국산 내연기관 차량 수출이 4% 증가한 340만 대, 전기차 수출은 50% 이상 급증한 370만 대를 기록할 것으로 전망했습니다.또 2030년까지 중국의 자동차 수출이 940만 대로 증가할 것으로 예상했는데, 이는 2024년의 두 배 수준입니다.중국승용차협회는 전기차 업체 BYD(비야디)의 약진에 힘입어 올해 수출량이 20% 늘어날 것으로 예측했습니다.주요 수출 시장으로는 멕시코, 중동, 러시아, 유럽 지역 등이 꼽혔습니다.컨설팅업체 옴디아의 크리스 류 연구원은 최근 보고서에서 "해외 시장이 중국 내 과잉 생산된 자동차 물량을 해결하는 '압력 분출 밸브' 역할을 하고 있다"고 지적했습니다.류 연구원은 "중국 내수 수요가 식으면서 업체들이 공장을 폐쇄하는 대신 내연기관차의 유휴 생산 능력을 흡수하기 위한 수단으로 수출을 택하고 있다"고 설명했습니다.중국 내수 시장에서는 업체들의 경쟁이 한층 격화할 것으로 예상됐습니다.특히 중국 당국이 전기차에 대한 세제와 보조금 혜택을 줄이기로 하면서 이미 포화상태인 중국 전기차 시장을 둘러싼 경쟁이 한층 더 치열해질 전망입니다.중국 내 전기차 업체는 100곳이 넘고 올해 119종의 신차 모델이 출시될 예정입니다.BYD, 창청자동차, 체리, 상하이자동차(SAIC), 광저우자동차, 지리자동차 등 중국의 '빅7' 완성차 업체가 보유한 해외 생산 공장은 31곳에 달합니다.(사진=연합뉴스)