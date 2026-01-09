박나래 '매니저 갑질' 논란 새 국면…"전 매니저 법인으로 자금 유입"

이미지 확대하기

방송인 박나래의 '매니저 갑질 의혹'이 새로운 국면을 맞고 있다. 갑질을 당했다고 주장한 전 매니저의 주장 일부가 사실과 다르다는 반박이 제기되었기 때문이다.8일 유튜브 채널 '연예 뒤통령 이진호'에는 박나래와 전 매니저 A씨 사이에 오간 카카오톡 대화 내용과 세무 관련 정황을 분석한 영상이 공개됐다. 이진호는 영상에서 "A씨가 주장해 온 급여, 4대 보험, 인센티브 관련 내용과 실제 확인된 사실 사이에 차이가 있다"고 주장했다.앞서 A씨는 박나래가 JDB엔터테인먼트를 나와 1인 기획사 앤파크를 설립하는 과정에서 월급 500만 원과 매출 10% 지급을 약속받았지만, 실제로는 월 300만 원대 급여만 받았다고 주장한 바 있다.공개된 카카오톡 대화에서 박나래가 "왜 스타일리스트와 월급이 비슷하냐, 더 받아야 하는 것 아니냐"고 묻자 오히려 A씨는 "이만큼도 너무 감사하다. 미팅 때 쓸 진행비로 충분하다. 더 줄이셔도 괜찮다"고 답한 내용이 담겼다. 이는 '약속한 급여를 받지 못했다'는 기존 주장과는 엇갈리는 내용이다.또 4대 보험 미가입 논란 역시 엇갈린다. A씨는 지속적으로 4대 보험 가입을 요구했지만 묵살당했다고 주장했으나, 영상에서는 앤파크 회계 담당자가 A씨에게 "근로 소득으로 급여를 받는 게 어떠냐"며 4대 보험 가입을 전제로 한 방안을 제안한 정황이 공개됐다. 다만 A씨가 세금 3.3%만 공제되는 사업 소득 형태를 원했다는 설명도 함께 나왔다.특히 논란이 된 부분은 자금 흐름이다. 이진호는 "사건이 불거진 이후 세무 담당자가 확인한 결과, A씨 명의의 개인 법인이 존재했고 박나래의 광고 에이전시 피가 해당 법인으로 입금된 사실이 확인됐다"고 주장했다. 이에 대해 A씨는 "개인 법인이 있다는 사실을 박나래에게 구두로 보고했고, 별다른 답을 받지 못해 프리랜서 형태로 처리했다"는 입장을 밝힌 것으로 전해졌다. 반면 박나래 측과 세무 관계자는 "퇴사 이후에야 개인 법인 존재를 알게 됐다"고 설명했다.이 외에도 '와인잔과 조명을 찾으라고 강압적으로 지시했고 욕설이 있었다'는 주장에 대해서는 당시 현장에 있었다는 헤어숍 원장이 "강압적인 분위기는 전혀 느끼지 못했다"고 반박한 증언이 공개됐다.한편 박나래는 전 매니저들을 공갈 미수 및 업무상 횡령 혐의로 고소한 상태다. 전 매니저들 역시 직장 내 괴롭힘과 진행비 미지급 등을 주장하며 민·형사 대응에 나서면서 법적 다툼은 계속되고 있다.이와 별개로 박나래의 전 매니저가 연예매체 디스패치를 통해서 제기한 비의료인에게 불법적인 의료 시술을 받았다는 의혹에 대해서 경찰이 이른바 '주사 이모' A씨를 출국 금지 하고 압수수색 하는 등 수사를 본격화하고 있다.지난달 박나래는 영상을 통해 "제작진과 동료들에게 부담을 주고 싶지 않아 논란 이후 출연 중이던 모든 프로그램에서 자진 하차했으며 현재 제기된 여러 의혹에 대해서는 사실관계 확인이 필요하다며 법적 절차를 진행 중"이라며 "이번 결정이 누군가를 비난하거나 책임을 따지기 위한 것이 아니라 감정과 개인적인 판단을 배제하고 정리하기 위한 선택"이라고 밝힌 바 있다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)