'전약후강' 코스피, 엿새째 올라 4,580대 마감…역대 최고치

코스피가 오늘(9일) 장중 상승 전환해 4,580대로 올라서며 사상 최고치를 재차 경신했습니다.
오늘 코스피는 전장보다 33.95포인트(0.75%) 오른 4,586.32에 장을 마치며 6거래일 연속 역대 최고치를 경신했습니다.
지수는 전장보다 22.34포인트(0.49%) 내린 4,530.03으로 출발해 장 초반 한때 4,500.48까지 내려 4,500선을 위협받았으나, 장중 상승세로 돌아섰습니다.
오늘 오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 7.0원 오른 1,457.6원을 나타냈습니다.
유가증권시장에서 개인과 기관이 각각 1,340억 원, 1조 1,967억 원 순매수하며 지수를 끌어 올렸습니다.
반면 외국인은 1조 6,034억 원 매도 우위를 보였습니다.
다만, 외국인은 코스피200선물시장에서는 1,495억 원 '사자'를 나타냈습니다.
간밤 뉴욕증시는 반도체주를 중심으로 차익 실현 매물이 나타나면서 3대 지수가 혼조세를 보였습니다.
다우존스30산업평균지수와 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수가 각각 0.55%, 0.01% 상승한 반면 기술주 중심의 나스닥지수는 0.44% 하락했습니다.
엔비디아(-2.15%) 등이 내리면서 필라델피아반도체지수는 1.83% 하락했습니다.
미국발 기술주 삭풍에 이날 국내 증시도 장 초반 반도체주를 중심으로 하방 압력을 받았습니다.
그러나 장중 기관의 매수세가 거세진 가운데 삼성전자가 낙폭을 줄이면서 지수는 상승세로 돌아섰습니다.
다만, 오늘 저녁 미 연방준비제도(연준·Fed)의 금리 결정에 주된 영향을 미치는 고용보고서 공개를 앞두고 경계감에 지수 상승폭은 일부 제한되는 흐름이었습니다.
아울러 한국시간 오늘 자정 미국 연방대법원은 대법관들이 결정문을 내놓을 수 있다고 밝혔는데, 시장에서는 상호관세 관련 판결이 나오는 것 아니냐는 관측이 번지고 있습니다.
만약 대법원이 상호관세를 불법으로 확정할 경우, 트럼프 행정부가 고율 관세를 앞세워 재편한 글로벌 통상 질서에 혼란이 생길 수 있어 투자자들이 숨죽이며 지켜보는 분위기입니다.
이날 원/달러 환율 급등까지 맞물리면서 특히 외국인의 매물이 대거 출회됐습니다.
이경민 대신증권 연구원은 "오늘 밤 미국의 비농업 고용보고서 발표를 앞두고 있으며, 미국 연방대법원의 관세 관련 판결이 나올 가능성이 제기되면서 시장의 관망심리가 존재했다"며 "오늘 국내 시장에서 외국인 매도세가 뚜렷했다"고 설명했습니다.
시가총액 상위 종목 중 삼성전자(0.14%)가 장중 상승세로 돌아서며 지수에 상방 압력을 가했습니다.
아울러 미국 국방비 예산 증액 기대가 지속되면서 한화에어로스페이스(11.38%)가 역대 최고가를 경신했으며, 현대차(7.49%), 기아(6.65%) 등 자동차주도 급등했습니다.
미국 정부가 내놓은 식이 지침에 김치가 포함됐다는 소식에 풀무원(3.56%), 오뚜기(0.27%) 등 김치 제조기업의 주가도 상승했습니다.
반면 전날 사상 처음 78만 원대를 기록한 SK하이닉스(-1.59%)는 12거래일 만에 하락세로 돌아섰습니다.
아울러 LG전자(-3.36%)도 작년 4분기 실적이 9년 만에 적자를 기록하면서 하락했으며 삼성바이오로직스(-0.37%), LG에너지솔루션(-0.82%), 삼성물산(-0.74%) 등도 내렸습니다.
업종별로 보면 운송장비(6.24%), 건설(1.99%), IT서비스(1.84%) 등이 올랐으며 의료정밀(-1.21%), 전기전자(-0.43%) 등은 내렸습니다.
코스닥지수도 전장보다 3.86포인트(0.41%) 오른 947.92에 장을 마치며 4거래일 만에 상승세로 돌아섰습니다.
지수는 전장보다 0.68포인트(0.07%) 오른 944.74로 출발해 하락세로 돌아선 뒤 한때 935.54까지 낙폭을 키웠습니다.
이후 하락폭을 줄여 등락하다 장 후반 상승세로 돌아섰습니다.
코스닥시장에서 개인과 기관이 각각 1천44억 원, 760억 원 순매수했으며 외국인은 1천716억 원 매도 우위를 보였습니다.
시가총액 1위 알테오젠(6.79%)이 급등해 지수 상승을 이끌었으며, 펩트론(4.72%), 코오롱티슈진(1.10%), 파마리서치(5.19%), 보로노이(13.55%), 삼천당제약(0.61%) 등이 올랐습니다.
반면 에코프로비엠(-3.01%), 에코프로(-3.93%) 등 이차전지주와 에이비엘바이오(-5.10%), 레인보우로보틱스(-0.45%), 리가켐바이오(-1.41%) 등은 하락했습니다.
이날 유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 23조 1,850억 원, 9조 10억 원으로 집계됐습니다.
대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓과 메인마켓의 거래대금은 총 12조 1,530억 원입니다.
