'전약후강' 코스피, 엿새째 올라 4,580대 마감…역대 최고치

▲ 9일 서울 중구 하나은행 본점에서 직원이 코스피 지수를 보며 환한 웃음을 짓고 있다.

코스피가 오늘(9일) 장중 상승 전환해 4,580대로 올라서며 사상 최고치를 재차 경신했습니다.오늘 코스피는 전장보다 33.95포인트(0.75%) 오른 4,586.32에 장을 마치며 6거래일 연속 역대 최고치를 경신했습니다.지수는 전장보다 22.34포인트(0.49%) 내린 4,530.03으로 출발해 장 초반 한때 4,500.48까지 내려 4,500선을 위협받았으나, 장중 상승세로 돌아섰습니다.오늘 오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 7.0원 오른 1,457.6원을 나타냈습니다.유가증권시장에서 개인과 기관이 각각 1,340억 원, 1조 1,967억 원 순매수하며 지수를 끌어 올렸습니다.반면 외국인은 1조 6,034억 원 매도 우위를 보였습니다.다만, 외국인은 코스피200선물시장에서는 1,495억 원 '사자'를 나타냈습니다.간밤 뉴욕증시는 반도체주를 중심으로 차익 실현 매물이 나타나면서 3대 지수가 혼조세를 보였습니다.다우존스30산업평균지수와 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수가 각각 0.55%, 0.01% 상승한 반면 기술주 중심의 나스닥지수는 0.44% 하락했습니다.엔비디아(-2.15%) 등이 내리면서 필라델피아반도체지수는 1.83% 하락했습니다.미국발 기술주 삭풍에 이날 국내 증시도 장 초반 반도체주를 중심으로 하방 압력을 받았습니다.그러나 장중 기관의 매수세가 거세진 가운데 삼성전자가 낙폭을 줄이면서 지수는 상승세로 돌아섰습니다.다만, 오늘 저녁 미 연방준비제도(연준·Fed)의 금리 결정에 주된 영향을 미치는 고용보고서 공개를 앞두고 경계감에 지수 상승폭은 일부 제한되는 흐름이었습니다.아울러 한국시간 오늘 자정 미국 연방대법원은 대법관들이 결정문을 내놓을 수 있다고 밝혔는데, 시장에서는 상호관세 관련 판결이 나오는 것 아니냐는 관측이 번지고 있습니다.만약 대법원이 상호관세를 불법으로 확정할 경우, 트럼프 행정부가 고율 관세를 앞세워 재편한 글로벌 통상 질서에 혼란이 생길 수 있어 투자자들이 숨죽이며 지켜보는 분위기입니다.이날 원/달러 환율 급등까지 맞물리면서 특히 외국인의 매물이 대거 출회됐습니다.이경민 대신증권 연구원은 "오늘 밤 미국의 비농업 고용보고서 발표를 앞두고 있으며, 미국 연방대법원의 관세 관련 판결이 나올 가능성이 제기되면서 시장의 관망심리가 존재했다"며 "오늘 국내 시장에서 외국인 매도세가 뚜렷했다"고 설명했습니다.시가총액 상위 종목 중 삼성전자(0.14%)가 장중 상승세로 돌아서며 지수에 상방 압력을 가했습니다.아울러 미국 국방비 예산 증액 기대가 지속되면서 한화에어로스페이스(11.38%)가 역대 최고가를 경신했으며, 현대차(7.49%), 기아(6.65%) 등 자동차주도 급등했습니다.미국 정부가 내놓은 식이 지침에 김치가 포함됐다는 소식에 풀무원(3.56%), 오뚜기(0.27%) 등 김치 제조기업의 주가도 상승했습니다.반면 전날 사상 처음 78만 원대를 기록한 SK하이닉스(-1.59%)는 12거래일 만에 하락세로 돌아섰습니다.아울러 LG전자(-3.36%)도 작년 4분기 실적이 9년 만에 적자를 기록하면서 하락했으며 삼성바이오로직스(-0.37%), LG에너지솔루션(-0.82%), 삼성물산(-0.74%) 등도 내렸습니다.업종별로 보면 운송장비(6.24%), 건설(1.99%), IT서비스(1.84%) 등이 올랐으며 의료정밀(-1.21%), 전기전자(-0.43%) 등은 내렸습니다.코스닥지수도 전장보다 3.86포인트(0.41%) 오른 947.92에 장을 마치며 4거래일 만에 상승세로 돌아섰습니다.지수는 전장보다 0.68포인트(0.07%) 오른 944.74로 출발해 하락세로 돌아선 뒤 한때 935.54까지 낙폭을 키웠습니다.이후 하락폭을 줄여 등락하다 장 후반 상승세로 돌아섰습니다.코스닥시장에서 개인과 기관이 각각 1천44억 원, 760억 원 순매수했으며 외국인은 1천716억 원 매도 우위를 보였습니다.시가총액 1위 알테오젠(6.79%)이 급등해 지수 상승을 이끌었으며, 펩트론(4.72%), 코오롱티슈진(1.10%), 파마리서치(5.19%), 보로노이(13.55%), 삼천당제약(0.61%) 등이 올랐습니다.반면 에코프로비엠(-3.01%), 에코프로(-3.93%) 등 이차전지주와 에이비엘바이오(-5.10%), 레인보우로보틱스(-0.45%), 리가켐바이오(-1.41%) 등은 하락했습니다.이날 유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 23조 1,850억 원, 9조 10억 원으로 집계됐습니다.대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓과 메인마켓의 거래대금은 총 12조 1,530억 원입니다.(사진=연합뉴스)