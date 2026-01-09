'베일드 컵' 티파니 영, '연인' 변요한 질문 나오자…"많이 사랑해달라" 센스 답변

가수 겸 배우 티파니 영이 '연인' 배우 변요한과 관련된 질문을 센스 있게 넘겼다.



티파니 영은 9일 오후 서울 양천구 목동 SBS 사옥에서 열린 '베일드 컵' 제작발표회에서 "최근 좋은 소식이 있는데 그분이 어떤 기대나 응원을 전해줬냐"라는 질문을 받았다. 최근 변요한과 결혼 전제로 열애 중임을 밝힌 티파니 영이기에, 해당 질문은 변요한을 염두에 둔 질문이었다.



이에 티파니 영은 올 게 왔다는 듯 크게 미소를 지어 보인 후 "주변에 서포트해 주시는 분들은 아낌없이 응원해 주고, '베일드 컵'이 많이 기대된다고 해줬다. 좋은 구성과 좋은 프로젝트이기 때문에, 관심과 기대를 주변에서 갖고 있다"라고 포괄적으로 대답했다. 이어 티파니 영은 "기자님도, 저희 '베일드 컵' 많이 사랑해 주세요"라며 프로그램에 대한 당부의 말을 잊지 않았다.



'베일드 컵'은 베일 뒤에서 오직 목소리만으로 실력을 겨루는 '세상에서 가장 공평한 오디션'이라는 타이틀로 기획 단계부터 화제를 모은 '베일드 뮤지션'의 글로벌 확장판이다. 앞서 넷플릭스를 통해 방영된 '베일드 뮤지션'이 한국을 포함해 중국, 일본, 필리핀, 태국, 인도네시아, 베트남, 몽골, 라오스 등 아시아 9개국의 대표 보컬을 뽑는 과정을 보여줬다면, '베일드 컵'은 그 확장판으로 각 나라의 TOP 3가 한국에 모여 국가의 자존심을 건 보컬 전쟁을 펼친다.



아시아 최고의 보컬리스트를 가려내는 만큼 '베일드 컵'의 심사위원 라인업은 화려하다. 가수는 물론 배우로도 활약 중인 소녀시대 티파니 영, 대한민국 대표 싱어송라이터 10CM(권정열), 만능 엔터테이너 헨리, 아이들 미연과 함께 '베일드 뮤지션' 한국 편 심사위원으로 활약했던 가수 에일리와 폴킴이 심사위원으로 합류한다. 또 '퀸덤', '로드 투 킹덤' 등 음악 예능 MC로 주목받았던 배우 이다희가 단독 MC로 나선다.



'베일드 컵'은 오는 11일(일) 오후 4시 30분 첫 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)