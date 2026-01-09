이 대통령, 이번엔 일본 방문한다…오는 13일 '한일 정상회담'

<앵커>



이재명 대통령이 다음 주 화요일인 13일부터 1박 2일간 일정으로 일본을 방문해 다카이치 총리와 정상회담을 합니다. 중일 갈등 속 국제 정세 문제와 경제, 사회, 문화 전반의 한일 민생 협력 방안 등이 논의될 것으로 보입니다.



이재명 대통령이 다카이치 사나에 일본 총리의 초청으로 오는 13일부터 1박 2일 일정으로 일본을 찾습니다.



13일 열리는 한일 정상회담은 수도 도쿄가 아닌 다카이치 총리의 고향인 '나라'현에서 열립니다.



[위성락/국가안보실장 : 작년에 경주 APEC에서 다음의 셔틀외교는 총리의 고향인 나라에서 열어보는 게 어떠냐는 이야기가 있었습니다.]



정상회담은 이 대통령과 다카이치 총리의 단독회담에 이어 정부 인사들이 배석하는 확대회담, 공동 언론 발표, 일대일 환담과 만찬으로 이어집니다.



다음날인 14일 오전에는 두 정상이 현지의 대표 문화유적지이자 한국 문화의 영향을 받은 호류지를 함께 시찰합니다.



청와대는 한일 셔틀외교를 통해 양국 정상 간 유대와 신뢰를 강화하고 경제, 사회, 문화 분야 등 민생 협력 방안을 논의하게 될 거라고 밝혔습니다.



[위성락/국가안보실장 : 지식재산의 보호, AI 등 미래 분야를 포함해하여 스캠 등 초국가범죄대응, 사회문제 인적교류 등 (민생협력 방안 등이) 폭넓게 논의될 것입니다.]



1942년 붕괴 사고로 조선인 노동자 100여 명이 숨진 조세이 탄광 유해 발굴 등 과거사 문제도 회담 테이블에 오를 전망입니다.



이번 회담에선 특히 중국과 일본 간 갈등이 격화하는 가운데, 이 대통령이 동북아 지역 정세와 관련해 어떤 메시지를 내놓을지 관심이 쏠립니다.



이 대통령은 앞서 한중 정상회담을 마친 뒤 국제 정세 격변기에 힘의 논리보다는 협력의 외교, 국익 중심 실용외교가 중요하다고 강조한 바 있습니다.



