한국인 많이 찾는데…"관광객들 잔고 공개" 추진에 논란

인도네시아 발리에서 외국인 관광객에게 최근 3개월 치 은행 계좌 잔액 공개를 요구하는 새 규정이 추진돼 논란이 확산하고 있습니다.



와얀 코스터 발리주지사는 최근 안타라통신을 통해 이 방안이 '고품질 관광 관리에 관한 규정' 초안에 포함될 예정이고 주의회가 막바지 검토 단계에 있다고 소개했습니다.



코스터 주지사는 "고품질 관광을 추진하려면 중요한 요소 중 하나가 관광객의 지난 3개월간 저축액 규모"라고 강조했습니다.



주의회에서 규정이 통과되면 발리를 찾는 외국인 관광객은 체류 기간과 관광 계획, 여행 일정을 포함해 관광 계획을 제출해야 합니다.



코스터 주지사는 "우리(인도네시아인들)가 다른 나라를 여행할 때 유사한 정책을 적용받는다"라며 "똑같이 할 것"이라고 말했습니다.



또 "이번 규정은 관광객이 발리의 규칙과 문화를 존중하고 충분한 자금을 보유하도록 보장하기 위한 것"이라며, "1주일 치 자금만으로 3주 동안 체류하다가 결국 발이 묶여 범죄를 저지르는 상황이 발생해서는 안 된다"고도 했습니다.



코스터 주지사는 주의회가 초안을 통과시키면 올해 시행이 가능하다고 밝혔지만 외국인 관광객이 증명해야 할 최소 예금 금액은 공개하지 않았습니다.



그러나 일각에서는 해당 조치로 인해 발리 관광객 수가 줄어들 수 있다는 우려도 나옵니다.



브라위자야대학교 사회학 강사 이 와얀 수야드나는 발리 주정부가 추진 중인 규정이 "관광객을 불편하게 만들 부적절하고 성급한 정책"이라며 "현재 발리 주정부 정책들은 관광과 관련한 문제를 해결하지 못하고 있다"고 짚었습니다.



그는 외국인 감독 강화는 필요하지만 이는 공항 출입국 당국이 할 일이라며, 주정부는 쓰레기 문제와 발리 남·북 관광 시설 불균형 문제 등에 집중해야 한다고 조언했습니다.



발리주의회 소속 아궁 바구스 프라티크사 링기 의원도 "출입국관리청은 중앙정부 산하 기관"이라며 "중앙정부 허가 없이는 발리 주정부는 관광객 예금을 확인할 권한이 없다"고 지적했습니다.



지난해 발리를 찾은 외국인 관광객은 최근 10년 만에 가장 많은 705만 명이었고, 이는 2024년 630만 명보다 11.3% 늘어난 규모입니다.



한 해 인도네시아를 방문한 외국인 관광객 1천400만 명 중 거의 절반가량이 발리를 찾습니다.



최근 몇 년 동안 발리에서는 매년 300명이 넘는 외국인이 문제를 일으켜 추방 조치가 내려졌습니다.



또, 일부 외국인은 소란을 부리거나 현지 주민과 충돌하는 사례도 잇따랐습니다.



