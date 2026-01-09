[민심어때] 잇단 악재에도 이 대통령 지지율 고공행진…이유는?

[편상욱의 뉴스브리핑]



■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)

■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 김봉신 메타보이스 대표, 배종찬 인사이트케이 연구소장

● 민심 어때?

배종찬 / 인사이트케이 연구소장

"대통령 '긍정 평가' 사유 중 소통 하락…생중계 업무보고, 효과 못 본 것"

"이혜훈 지명까지는 여론이 수용하는 듯…이혜훈, 인사 청문회까지 갈 듯"

"중도·수도권서 민주-국힘 지지율 더 벌어져…국힘, 비상 상황"



김봉신 / 메타보이스 대표

"이 대통령 지지율, 악재 없었다면 65%까지 나왔을지도"

"민주 지지층, 적극적으로 여론조사 응하는 시기…당대 지지율 동반 상승 이유"

"장동혁 사과 후 국힘 지지율 빠지지 않아…정당 지지도 변화 가능성"



