[민심어때] 잇단 악재에도 이 대통령 지지율 고공행진…이유는?

SBS 뉴스
작성 2026.01.09 16:15 조회수
[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 김봉신 메타보이스 대표, 배종찬 인사이트케이 연구소장
--------------------------------------------

● 민심 어때?
배종찬 / 인사이트케이 연구소장
"대통령 '긍정 평가' 사유 중 소통 하락…생중계 업무보고, 효과 못 본 것"
"이혜훈 지명까지는 여론이 수용하는 듯…이혜훈, 인사 청문회까지 갈 듯"
"중도·수도권서 민주-국힘 지지율 더 벌어져…국힘, 비상 상황"

김봉신 / 메타보이스 대표
"이 대통령 지지율, 악재 없었다면 65%까지 나왔을지도"
"민주 지지층, 적극적으로 여론조사 응하는 시기…당대 지지율 동반 상승 이유"
"장동혁 사과 후 국힘 지지율 빠지지 않아…정당 지지도 변화 가능성"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스부)
