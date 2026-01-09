[여담야담] 이정헌 "김병기 조치, 새 원대 선출되면 결과 바로 나올 것"

[편상욱의 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 이정헌 더불어민주당 의원, 함인경 국민의힘 서울 양천갑 당협위원장
--------------------------------------------
● 미국서 '활보' 포착
이정헌 / 더불어민주당 의원
"경찰, 통신영장 신청만 하고 압수수색 진행 안 해…경찰 수사, 큰 문제 있어"
함인경 / 국민의힘 서울 양천갑 당협위원장
"경찰, 시간 끌기식 이례적 수사…'윗선 개입' 의혹도 나오고 있어"
● '탈당' 놓고 갈라진 민주~● 소명 요구도 '버티기'
이정헌 / 더불어민주당 의원
"김병기 의혹, 국민 눈높이에 안 맞아…징계 신속히 결론 낼 것"
"특검, 막연한 추정·주장으로만 진행하면 안 돼…경찰 수사가 우선"
함인경 / 국민의힘 서울 양천갑 당협위원장
"민주 의원들, 이미 김병기 버린 듯…김병기 의혹, 휴먼 에러 아닌 범죄"
"김병기 의혹, 이미 증거 인멸 됐을 것…특검 해야"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
(SBS 디지털뉴스부)
댓글