[여담야담] 사형? 무기징역? 윤 내란 우두머리 혐의 오늘 구형

● 尹 '운명의 날'

이정헌 / 더불어민주당 의원

"윤석열, 당연히 사형이 구형돼야…사면 없는 집행 필요"



함인경 / 국민의힘 서울 양천갑 당협위원장

"윤 구형, 무기징역일 듯…비상계엄 선포가 내란죄 해당할지가 쟁점"



● 사형? 무기형?

이정헌 / 더불어민주당 의원

"김용현, 윤석열과 한 몸처럼 움직여…윤석열과 비슷한 중형 내려야"



함인경 / 국민의힘 서울 양천갑 당협위원장

"계엄은 잘못됐지만 내란죄 해당 여부는 형법적 요건 잘 판단해야"



● "국헌문란" vs "경고성"

이정헌 / 더불어민주당 의원

"윤석열, 국회 자체를 없애려고 해…국헌문란 목적에 부합"

"12·3 비상계엄은 윤 부부 영구 독재정권 만들려던 것"



함인경 / 국민의힘 서울 양천갑 당협위원장

"국헌문란은 국가기관을 마비시킬 정도여야 성립"

"특검, 이미 알려진 내용과 녹취 공개…명분 만들려는 것"



