[여담야담] 사형? 무기징역? 윤 내란 우두머리 혐의 오늘 구형

SBS 뉴스
작성 2026.01.09 15:32 조회수
[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 이정헌 더불어민주당 의원, 함인경 국민의힘 서울 양천갑 당협위원장
--------------------------------------------

● 尹 '운명의 날'
이정헌 / 더불어민주당 의원
"윤석열, 당연히 사형이 구형돼야…사면 없는 집행 필요"

함인경 / 국민의힘 서울 양천갑 당협위원장
"윤 구형, 무기징역일 듯…비상계엄 선포가 내란죄 해당할지가 쟁점"

● 사형? 무기형?
이정헌 / 더불어민주당 의원
"김용현, 윤석열과 한 몸처럼 움직여…윤석열과 비슷한 중형 내려야"

함인경 / 국민의힘 서울 양천갑 당협위원장
"계엄은 잘못됐지만 내란죄 해당 여부는 형법적 요건 잘 판단해야"

● "국헌문란" vs "경고성"
이정헌 / 더불어민주당 의원
"윤석열, 국회 자체를 없애려고 해…국헌문란 목적에 부합"
"12·3 비상계엄은 윤 부부 영구 독재정권 만들려던 것"

함인경 / 국민의힘 서울 양천갑 당협위원장
"국헌문란은 국가기관을 마비시킬 정도여야 성립"
"특검, 이미 알려진 내용과 녹취 공개…명분 만들려는 것"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스부)
