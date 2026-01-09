에녹, 두번째 단독 디너쇼 수익금 전액 기부…"지속적인 나눔의 출발점"

가수 겸 배우 에녹이 나눔으로 팬들에게 받은 사랑을 사회에 환원한다.



에녹은 '에녹 2026 새해맞이 디너쇼 Enoch 2026 New Year Dinner Show'(이하 '에녹 새해맞이 디너쇼')를 오는 1월 21일 호텔 인터불고 대구 컨벤션홀에서 개최한다.



새해의 시작을 문화 예술을 통해 연대와 나눔의 가치를 전하려는 ㈜핑고, ㈜관음 공식 후원사의 지원으로 마련된 '에녹 새해맞이 디너쇼'는 지난 8일 오후 8시 티켓 오픈과 동시에 전석 매진되며 뜨거운 관심을 입증했다



'에녹 새해맞이 디너쇼'의 티켓 판매금은 추후 전액 기부될 예정이며, 에녹의 따뜻한 음악과 진정성 있는 무대를 통해 사회적 관심이 필요한 이웃들에게 희망을 전하고, 지속적인 나눔의 가치를 확산하는 의미 있는 출발점이 될 전망이다.



지난 연말 '2025 에녹 크리스마스 디너쇼'를 통해 약 100분간 압도적인 무대 장악력을 선보이며 '뮤트롯 신사'를 넘어 '콘서트 황태자'로서의 면모를 입증한 에녹이, 나눔을 매개로 한 두 번째 단독 디너쇼를 통해 또 어떤 감동적인 무대를 선사할지 기대를 모으고 있다.



2007년 뮤지컬 배우로 데뷔한 이후 '캣츠', '브로드웨이 42번가', '레베카', '마타하리' 등 대형 뮤지컬 무대를 주름잡으며 뮤지컬계 정상을 차지한 에녹은 뮤지컬 스타 자리에 안주하지 않고 도전한 경연 프로그램 '불타는 트롯맨'과 '현역가왕2'를 통해 트로트 가수로서 존재감을 드러내기 시작했다. 지난해 뮤지컬과 방송, 미니 앨범 발매, 이름을 건 첫 단독 콘서트까지 활동 스펙트럼을 넓힌 그는 연말 콘서트 홍수 속에서도 독보적인 티켓 파워를 자랑하며 '에녹 클래스'를 입증했다.



한편, 에녹은 디너쇼를 비롯해 뮤지컬 '팬레터' 10주년 기념 공연 출연과 오는 2월 첫 일본 단독 콘서트 개최 준비로 바쁜 스케줄을 소화하고 있다. '에녹 새해맞이 디너쇼'는 오는 1월 21일 오후 6시 호텔 인터불고 대구 컨벤션홀에서 개최된다.



사진제공=EMK엔터테인먼트







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)