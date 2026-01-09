뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

과기부총리, 우주청 포함 55개 기관 직접 보고받는다

최승훈 기자
작성 2026.01.09 14:22 조회수
과기부총리, 우주청 포함 55개 기관 직접 보고받는다
▲ 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 오는 12일부터 사흘간 우주항공청과 소속·공공기관, 유관기관 등 55개 기관으로부터 직접 업무보고를 받는다고 과기정통부가 오늘(9일) 밝혔습니다.

12일 오전 10시에는 국가과학기술연구회와 한국과학기술연구원(KIST) 등 과학기술분야 출연연구기관 7곳과 한국연구재단, 과학기술사업화진흥원, 연구개발특구진흥재단, 한국과학기술기획평가원(KISTEP), 기초과학연구원(IBS) 등 15곳이 업무 보고 합니다.

같은 날 낮 1시에는 한국전자통신연구원(ETRI) 등 과기부 출연연구기관 13곳이 참여합니다.

13일 낮 2시 30분에는 국립중앙과학관을 비롯한 국립과학관, 한국과학창의재단, 한국여성과학기술인육성재단 등 과학문화 관련 기관과 우정사업본부 및 우정사업 분야 공공기관 등 12개 기관이 업무 보고 합니다.

14일 오전 10시에는 우주항공청과 우주 분야 연구기관, 4대 과학기술원, 인공지능(AI) 및 정보통신기술(ICT) 분야 소속·공공기관 등 15개 기관이 업무 보고 합니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
최승훈 기자 사진
최승훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지