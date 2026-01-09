홈플러스 "채권단과 회생계획서 세부 내용 본격 협의"

홈플러스가 지난해 말 서울회생법원에 제출한 회생계획서를 놓고 채권단과 본격적인 협의에 나서기로 했다고 오늘(9일) 밝혔습니다.



홈플러스는 오늘 미디어브리핑 자료를 통해 "채권단이 법원의 요구로 지난 6일 제출한 회생계획서에 대한 초기 의견에서 구조 혁신 회생계획안 접수와 검토에 대한 반대 의견을 제기하지 않았다"며 "이는 홈플러스의 지속 가능성을 위해 구조 혁신이 필요하다는 데 채권단의 공감대가 형성된 것"이라고 설명했습니다.



이에 따라 홈플러스는 회사·노동조합·채권단 간에 회생계획안의 세부 내용에 대한 본격적인 검토와 협의를 진행할 계획입니다.



이번 회생계획안에는 긴급 운영 자금 확보 방안, 현금 흐름 개선을 위한 부실 점포 정리 방안, 체질 개선을 통한 사업성 개선 방안 등이 포함됐습니다.



구체적으로는 긴급 운영 자금 확보를 위한 3천억 원 규모의 DIP(Debtor-In-Possession) 대출과 3년간 10개 자가 점포 및 익스프레스 사업 부문 매각, 6년간 41개 부실 점포 정리, 인력 재배치와 자연 감소를 통한 인력 효율화 등을 추진한다는 내용입니다.



홈플러스는 계획이 그대로 이행될 경우 오는 2029년 EBITDA(법인세·이자·감가상각비 차감 전 영업이익)가 1천436억 원으로 흑자 전환이 가능할 것이라고 설명했습니다.



그러면서 가장 시급한 것은 당장 운영에 필요한 운영 자금 확보라고 덧붙였습니다.



홈플러스는 대주주인 MBK파트너스와 최대 채권자인 메리츠, 산업은행 등 국책기관이 대출을 통해 일부 참여하는 형식을 제안했으나 실행 가능성은 미지수입니다.



(사진=연합뉴스)