강원 초등학교 예비소집 결과 아동 8명 소재 확인 안 돼

▲ 강원특별자치도교육청

강원특별자치도교육청이 지난 2∼6일 2026학년도 초등학교 예비소집을 진행한 결과 아동 8명의 소재가 확인되지 않은 것으로 오늘(9일) 파악됐습니다.도내 351개 초등학교에서 실시한 이번 예비소집에는 취학 대상 아동 8천584명 중 7천923명(92.3%)이 참여했습니다.초등학교 예비소집은 아동과 보호자가 직접 방문하는 것이 원칙이지만, 부득이한 경우 개별 방문, 직접 영상 통화 등을 허용해 취학 대상 아동과 보호자의 편의를 지원했습니다.도 교육청은 지자체와 협조해 유선 연락, 가정 방문, 학교 방문 요청 등을 조치하고, 필요한 경우 경찰에 수사를 의뢰해 아동의 소재 및 안전 확인에 힘쓸 방침입니다.김남학 행정과장은 "예비소집은 단순한 행정 절차가 아니라 아동의 안전을 확인하는 매우 중요한 과정"이라며 "취학 대상 아동 모두가 안전하게 학교에 입학할 수 있도록 끝까지 책임을 다하겠다"고 말했습니다.2021∼2025학년도 초등학교 예비소집에 불참했던 아동은 총 85명이며, 도 교육청은 지자체, 경찰과 함께 가정 방문 등을 진행해 이들의 소재를 모두 파악했습니다.(사진=연합뉴스)