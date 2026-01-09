경찰 "김경 CES 참석 몰랐다"…귀국 차일피일에 설만 무성

▲ 김경 서울시의원

무소속 강선우 의원에게 '공천 헌금' 1억 원을 전달한 의혹을 받는 김경 서울시의원의 미국 체류가 열흘째 이어지며 경찰 수사도 차질을 빚고 있습니다.오늘(9일) 언론 취재에 따르면 사건을 수사하는 서울경찰청 공공범죄수사대는 김 시의원 측 변호인과 귀국 일정을 조율하고 있습니다.경찰이 목표했던 이번 주 중 귀국은 사실상 무산된 것으로 보입니다.김 시의원이 경찰의 '입국 시 출국' 조처 이튿날인 지난 6일(현지 시간) 라스베이거스에서 열린 최대 IT·가전 전시회 CES에 참석한 모습이 포착되며 논란은 더 커지고 있습니다.경찰 관계자는 "미국 내 소재지와 CES 참석 여부는 몰랐다"며 "(김 시의원이) 언제 실제로 들어오는지가 중요한 것이지 미국 어디에서 무엇을 했느냐는 건 수사의 관점에서 집중할 부분이 아니다"라고 말했습니다.김 시의원은 경찰 고발 이틀 뒤인 지난달 31일 미국에 체류 중인 자녀를 만나겠다며 출국했으나 정작 자녀는 만나지 못한 것으로 전해졌습니다.경찰은 출국 당일이 돼서야 사건을 서울청 공공범죄수사대에 배당하고 수사에 착수했습니다.김 시의원의 미국 체류가 길어지면서 갑작스러운 출국 배경을 두고 '도피성 출국' 의혹 등 갖가지 설(說)도 난무하고 있습니다.그의 출국을 종용한 '배후'가 있는 게 아니냐는 의심의 눈초리까지 받고 있습니다.그러나 김 시의원은 지난해 11월 이미 출국 항공편을 예약하고 CES 출입증 발급을 신청한 점 등을 근거로 이들 의혹을 강하게 부인하는 입장인 것으로 알려졌습니다.자신의 이름이 적힌 출입증을 목에 건 채 취재진이 가득한 CES 행사장을 활보한 것도 모자라, 다른 참석자들과 엄지손가락을 치켜들며 기념 촬영까지 한 김 시의원의 행보도 도마 위에 올랐습니다.사태의 심각성을 인지하지 못한다는 비판 목소리가 나오지만, 일각에서는 '무언의 경고'일 수 있다는 추측성 분석도 제기됩니다.모든 책임을 본인에게 돌릴 경우 모종의 정치적 후폭풍이 있을 수 있다는 암시 아니겠느냐는 것입니다.김 시의원의 출국 배경이 무엇이든 간에 핵심 피의자의 신병 확보가 늦어지며 경찰 수사에는 차질이 생길 수밖에 없게 됐습니다.경찰이 관련자들이 입을 맞추고 증거를 인멸할 시간만 벌어준 것 아니냐는 비판도 끊이지 않고 있습니다.실제 김 시의원이 텔레그램에서 탈퇴한 뒤 지난 7일 밤 다시 가입한 정황이 포착되기도 했습니다.강제 수사에 나서 휴대전화 등 핵심 증거를 빨리 확보해야 한다는 우려에도 오늘 오전까지 압수수색은 없었습니다.법조계 일각에서는 김 시의원에 대한 체포영장을 발부받아 지명수배해야 한다는 주장도 나옵니다.경찰 관계자는 "세부적 수사 진행 상황은 확인해줄 수 없다"고 밝혔습니다.검사 출신 안영림 변호사(법무법인 선승)는 "경찰이 너무 안일하게 생각한 게 아니냐는 비판을 받을 수 있다"며 "출석 요구를 여러 차례 했음에도 (김 시의원이) 계속 정확한 답을 주지 않는다면 체포영장을 신청하는 수순으로 가게 될 것"이라고 내다봤습니다.(사진=김경 시의원 블로그 캡처, 연합뉴스)