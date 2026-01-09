이혜훈 '갑질 의혹' 고발인 소환…'부정 청약' 고발도 예고

▲ 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 8일 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다.

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 보좌진에게 폭언 등 갑질을 했다는 의혹과 관련해 경찰이 본격적인 수사에 착수했습니다.서울 남대문경찰서는 오늘(9일) 오전 10시 이 후보자를 직권남용 등의 혐의로 고발한 국민의힘 이종배 서울시의원을 소환해 고발인 조사를 진행 중입니다.조사에 앞서 취재진과 만난 이 시의원은 "이 후보자의 끔찍한 갑질과 폭언은 우리 사회가 용납할 수 없는 인격 살인"이라며 "보좌진의 고통을 생각한다면 이 후보자는 물러나야 한다"고 주장했습니다.이 후보자는 국회의원 시절 인턴 직원 등 보좌진에게 상습적으로 폭언하고 사적 업무를 시키는 등 갑질을 했다는 의혹이 불거진 바 있습니다."아이큐가 한자리냐", "정말 널 죽였으면 좋겠다"고 고성을 지르는 녹취도 공개돼 논란을 빚었습니다.이 후보자 측은 이 후보자가 변명의 여지 없이 사죄하고 반성하고 있다는 입장입니다.이 시의원은 이 후보자가 결혼한 아들을 부양가족 수에 포함하는 방식으로 서초구 고가 아파트 청약에 당첨됐다는 의혹 역시 서울중앙지검에 고발하겠다고 밝혔습니다.이 후보자가 국민의힘 당협 관계자에게 '버스 안내원 출신'이라고 말한 데 대한 국가인권위원회 진정도 검토 중이라고 했습니다.(사진=연합뉴스)