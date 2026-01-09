뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

이혜훈 '갑질 의혹' 고발인 소환…'부정 청약' 고발도 예고

유영규 기자
작성 2026.01.09 11:56 조회수
이혜훈 '갑질 의혹' 고발인 소환…'부정 청약' 고발도 예고
▲ 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 8일 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다.

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 보좌진에게 폭언 등 갑질을 했다는 의혹과 관련해 경찰이 본격적인 수사에 착수했습니다.

서울 남대문경찰서는 오늘(9일) 오전 10시 이 후보자를 직권남용 등의 혐의로 고발한 국민의힘 이종배 서울시의원을 소환해 고발인 조사를 진행 중입니다.

조사에 앞서 취재진과 만난 이 시의원은 "이 후보자의 끔찍한 갑질과 폭언은 우리 사회가 용납할 수 없는 인격 살인"이라며 "보좌진의 고통을 생각한다면 이 후보자는 물러나야 한다"고 주장했습니다.

이 후보자는 국회의원 시절 인턴 직원 등 보좌진에게 상습적으로 폭언하고 사적 업무를 시키는 등 갑질을 했다는 의혹이 불거진 바 있습니다.

"아이큐가 한자리냐", "정말 널 죽였으면 좋겠다"고 고성을 지르는 녹취도 공개돼 논란을 빚었습니다.

이 후보자 측은 이 후보자가 변명의 여지 없이 사죄하고 반성하고 있다는 입장입니다.

이 시의원은 이 후보자가 결혼한 아들을 부양가족 수에 포함하는 방식으로 서초구 고가 아파트 청약에 당첨됐다는 의혹 역시 서울중앙지검에 고발하겠다고 밝혔습니다.

이 후보자가 국민의힘 당협 관계자에게 '버스 안내원 출신'이라고 말한 데 대한 국가인권위원회 진정도 검토 중이라고 했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지