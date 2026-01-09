'포용적 금융 대전환' 개최…방향성과 세부 과제 논의

[경제 365]



금융위원회가 '포용적 금융 대전환' 1차 회의를 열고 정부와 민간이 함께 추진할 포용금융 방향과 세부과제를 논의했습니다.



은행이 서민과 취약계층 금융을 얼마나 충실히 했는지를 평가해, 앞으로 서민금융 출연금을 차등 적용하겠다는 방침입니다.



포용금융을 잘하면 부담을 덜고, 못하면 페널티를 주는 구조입니다.



핵심 지표 가운데 하나는 은행 자체 서민대출 상품인 '새희망홀씨'입니다.



공급 규모를 올해 4조 원에서 2028년에는 6조 원까지 단계적으로 늘립니다.



인터넷전문은행의 중·저신용자 신용대출도 신규 취급액 기준 비중을 올해 30%에서 2028년 35%까지 높입니다.



청년과 사회적 배려 대상자를 위한 정책서민금융도 확대돼, 3~6%대 금리 상품을 늘리고, 불법사금융 예방 대출 금리는 기존 15.9%에서 5~6%대로 크게 낮췄습니다.



연체채권 추심 제도도 손질합니다.



연체채권을 사들여 추심하는 매입채권추심업은 등록제에서 허가제로 전환됩니다.



부적격 업체를 걸러내 과도한 추심을 막겠다는 취지입니다.



