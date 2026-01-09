'국민배우' 고 안성기, 영원한 안식에 들다

<앵커>



한국 영화의 역사를 써 내려온 '국민 배우' 고 안성기 씨가 오늘(9일) 영원한 안식에 들었습니다. 영화계 동료들과 수많은 시민이 영결식에 참여해 안성기 씨의 마지막 길을 배웅했습니다.



보도에 박세용 기자입니다.



<기자>



한국 영화의 상징이자 국민 배우, 고 안성기 씨의 영결식이 오늘 오전 서울 명동성당에서 열렸습니다.



배우 정우성 씨는 영정을, 이정재 씨는 금관문화훈장을 들었고, 한국 영화계를 이끄는 후배 배우들이 운구를 맡아 고인이 된 선배의 마지막 길을 지켰습니다.



유족과 동료 배우, 시민들의 애도 속에 진행된 영결식은 차분하고 엄숙한 분위기 속에 치러졌습니다.



[정우성/배우 : 늘 무색무취로 자신을 지키고자 하셨던 선배님은 그 어떤 향기보다 향기롭고 선명한 색으로 빛나는 선배님이십니다.]



영결식에 앞서 오전 8시에는 천주교 서울대교구장 정순택 대주교의 집전으로 추모 미사가 열려 고인의 영원한 안식을 기원했습니다.



지난 1957년 5살의 나이로 데뷔해 69년간 170여 편의 작품을 남긴 고인은 명실상부한 '한국 영화의 얼굴'이었습니다.



정부는 고인의 헌신적인 예술 활동과 영화계 발전에 기여한 공로를 기려 별세 당일 최고 등급인 금관문화훈장을 추서 했습니다.



영결식을 마친 고인은 장지인 경기도 양평으로 이동해 영면에 듭니다.



스크린 안팎에서 모두의 존경을 받았던 배우는 떠났지만, 그가 남긴 수많은 명작은 한국 영화사에 영원히 기록될 것으로 보입니다.



(영상취재 : 정상보, 영상편집 : 박나영)