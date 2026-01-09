반도체 등 수출 호조…경상수지 31개월 연속 흑자

<앵커>



반도체와 승용차 수출 호조에 힘입어서 지난해 11월 우리나라 경상수지 흑자가 크게 늘었습니다. 11월 기준으로는 역대 최대 규모입니다.



최승훈 기자입니다.



<기자>



한국은행은 오늘(9일) 지난해 11월 경상수지가 122억 4천만 달러 흑자로 잠정 집계했다고 밝혔습니다.



31개월 연속 흑자입니다.



직전 10월이나, 1년 전 11월보다도 흑자 규모가 커졌고, 11월만 놓고 비교하면 역대 가장 많습니다.



1월부터 11월까지 누적 경상수지 흑자도 1천18억 2천만 달러로, 전년 같은 기간보다 17.5% 늘어 최대 기록을 세웠습니다.



흑자 확대를 이끈 건 상품수지였습니다.



11월 상품수지 흑자는 133억 1천만 달러로, 10월보다 1.7배 커졌고 11월 기준 최대입니다.



수출은 601억 1천만 달러로 1년 전보다 5.5% 증가했습니다.



반도체 수출이 전년 동월 대비 38.7% 늘어나는 등 경상수지 흑자를 이끌었고, 승용차 수출도 선전해 전체 수출이 2개월 만에 증가세로 돌아섰습니다.



한은은 반도체가 무역수지 개선을 이끌었지만 반도체를 제외하면 증가세는 약하다고 봤습니다.



또, 대미 수출은 관세 부과 품목 영향으로 감소 흐름이 나타났고 자동차는 유럽과 CIS 등으로 하이브리드차·중고차 수출이 이어지며 선방했다고 설명했습니다.



수입은 468억 달러로 0.7% 줄었습니다.



에너지 가격 하락으로 가스·원유·석유제품 등 원자재 수입이 감소한 영향이 큰 것으로 분석됐습니다.



서비스수지는 27억 3천만 달러 적자로 집계됐고, 여행수지 적자는 추석 연휴 이후 출국자가 줄면서 전월보다 줄었습니다.



한은은 12월 통관 기준 무역수지 흑자 확대 흐름을 고려하면, 연간 1천150억 달러 수준의 흑자를 확실히 달성할 것으로 기대된다고 밝혔습니다.



