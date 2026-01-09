뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

전 동작구 의원 재소환…'금품 전달·대가성' 조사

동은영 기자
작성 2026.01.09 12:14 수정 2026.01.09 12:19 조회수
PIP 닫기
<앵커>

김병기 의원에게 불법 자금을 건넸다는 내용의 탄원서를 작성했던 전 동작구의원을 경찰이 소환했습니다. 어제(8일) 한 명을 조사했고, 오늘은 또 다른 인물로, 경찰은 금품 전달 과정과 대가성 여부 등을 캐물을 걸로 보입니다.

동은영 기자입니다.

<기자>

지난 2020년 총선을 앞두고 김병기 민주당 의원 측에 금품을 전달했다는 내용의 탄원서를 작성했던 동작구 전 의원 A 씨가 오늘 피의자 신분으로 경찰에 소환됐습니다.

[A 씨 : (김병기 의원 측에 2천만 원 전달한 사실 인정하십니까?) ……. (탄원서 내용 인정하십니까?) …….]

A 씨는 지난 2020년 1월 김 의원의 자택을 방문해 김 의원의 부인 이 모 씨에게 2천만 원을 건넸고, 다섯 달 뒤 새우깡 한 봉지와 함께 돌려받았다는 내용의 탄원서를 작성해, 2023년 말 민주당 이수진 전 의원에게 탄원서를 전달한 걸로 알려졌습니다.

경찰은 오늘 A 씨를 상대로 금품 전달 과정과 대가성 여부 등을 캐물을 예정입니다.

어제는 A 씨와 함께 탄원서를 작성한 또 다른 전직 구의원 B 씨를 불러 6시간 넘게 조사했습니다.

B 씨는 지난 2020년 3월 김 의원 측에 1천만 원을 전달했다가 돌려받았다고 탄원서에 적었는데, B 씨 변호인은 어제 탄원서 내용대로 당시 김 의원 측에 돈을 건넸다는 취지로 말했습니다.

[B 씨 변호사 : 탄원서 내용은 1천만 원 전달한 게 있지 않습니까? 다른 금품이나 이런 주고받고 한 건 없습니다.] 

경찰은 오늘 오후에는 김 의원을 청탁금지법 위반 등 혐의로 고발한 시민단체 관계자도 불러 조사할 예정입니다.

(영상취재 : 박진호·김영환, 영상편집 : 최진화)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
동은영 기자 사진
동은영 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지