이혜훈 기획예산처 장관 후보자, '적합' 16%·'부적합' 47% [한국갤럽]

▲ 출근하는 이혜훈 후보자

이미지 확대하기

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 기획예산처 장관으로 적합하지 않다는 여론이 47%에 달한다는 여론조사 결과가 오늘(9일) 나왔습니다.한국갤럽이 지난 6∼8일 전국 만 18세 이상 1천 명을 대상으로 이 후보자가 기획예산처 장관으로 적합한 인물인지 물은 결과, 응답자 47%가 '적합하지 않다'고 답했습니다.'적합하다'는 16%, '의견 유보'는 37%로 각각 집계됐습니다.국민의힘 지지층에서는 적합 의견은 5%에 그친 반면 부적합 의견은 68%에 달했습니다.더불어민주당 지지층에서도 부적합(37%) 의견이 적합(28%) 의견보다 앞섰습니다.이 후보자는 또 한국갤럽이 2013년부터 적합도를 조사한 장관 후보자 5명 중 '적합하다'는 응답이 가장 낮은 것으로 나타났습니다.조사 대상이 됐던 이들은 2013년 김종훈 미래창조과학부 장관 후보자, 2019년 조국 법무부 장관 후보자, 2022년 한동훈 법무부 장관 후보자, 2022년 정호영 보건복지부 장관 후보자 등입니다.'부적합하다'는 응답은 조 전 후보자(인사청문회 전 57%·후 54%)에 이어 두 번째로 높았습니다.한편 현행 대통령제에 대한 개헌 필요성을 묻는 조사에서는 응답자의 절반에 달하는 49%가 '필요하다'고 답했습니다.'필요하지 않다'는 37%를 기록했습니다.앞서 지난해 3월 조사에서는 '필요하다'가 54%·'불필요하다'가 30%를 기록한 바 있습니다.개헌 시 대통령 임기에 관해서는 4년 중임제에 대한 선호(53%)가 현행 5년 단임제(42%)를 앞섰습니다.한국갤럽은 "지난해 3월에는 지지 정당이나 정치적 성향과 무관하게 4년 중임제 선호가 우세했는데 이번에는 보수층이 5년 단임제로 선회했다"며 "보수층의 의견 변화에는 현 정권의 연장 가능성에 대한 우려감이 있을 것"이라고 분석했습니다.대통령 권한에 대해서는 '현행 수준 유지'가 51%, '현행보다 축소'가 27%, '현행보다 확대'가 13%로 나타났습니다.이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐습니다.표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 접촉률은 46.5%, 응답률은 11.6%입니다.(자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조)(사진=연합뉴스)