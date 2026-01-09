"정신 나간 좌파가 총 맞은 거야!" "뭐라고?" 대규모 단속 중 사망하자…"트럼프 미끼다!" 긴급 브리핑 이유 (트럼프 NOW)

미국 미네소타주 미니애폴리스에서 발생한 이민세관단속국(ICE) 요원에 의한 총격 사망 사건 파장이 커지고 있습니다. 백악관은 JD 밴스 부통령이 직접 등장해 예정에 없던 브리핑을 긴급히 열고 여론 진화에 나섰습니다.



밴스 부통령은 이날 브리핑에서, 전날 ICE 요원들을 피해 차량을 타고 달아나려다 총격으로 사망한 르네 니콜 굿(37세) 사건에 대해 "그녀는 차로 요원을 들이받으려 했고, 그는 총을 쏘며 자신을 방어했다"라고 주장했습니다.



그는 사망한 여성에 대해 "ICE 요원들의 업무 수행을 방해하고, 공격하고, 신상을 공개하고, 폭행하는 광범위한 좌파 네트워크의 일원이라는 것"이라며 'ICE 요원이 미국 국민을 살해했다'는 언론 보도에 불만을 표했습니다.



이어 밴스 부통령은 또 사망한 여성에 대해 "좌파 이데올로기에 세뇌된 희생자"라며 "좌파 네트워크에 자금을 대고 법 집행관에 폭력을 부추기는 세력을 수사 중"이라 덧붙였습니다.



미 연방 검찰은 이번 사건의 수사 접근권에 대해 미네소타주 수사 기관이 관여하지 못하도록 완전히 차단한 걸로 알려졌습니다.



제이컵 프라이 미네소타주 미니애폴리스 시장은 "트럼프 행정부가 가장 바라는 것은 미국 거리에 내전을 벌여 군사화된 무력을 투입할 구실"이라며 "그들의 미끼를 물어선 안 된다"고 말했습니다.



이번 사건으로 미국에서는 ICE를 향한 반감을 드러내는 시위가 확산하고 있습니다.



사건이 발생한 미네소타주 미니애폴리스는 물론, 반 트럼프 시위대가 워싱턴 DC 백악관 앞까지 행진하며 항의했습니다.



(구성 : 진상명, 영상편집 : 류지수, 제작 : 디지털뉴스부)