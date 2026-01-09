'V리그 올스타 보러 가자'…15일부터 입장권 판매

▲ 프로배구 2023-2024시즌 올스타전에 나선 여자 선수들

프로배구 2025-2026시즌 별들의 잔치인 올스타전 입장권 판매가 오는 15일 시작됩니다.한국배구연맹(총재 조원태)은 오는 25일 강원도 춘천 호반체육관에서 열리는 올스타전 티켓을 15일 오후 2시부터 연맹 통합 홈페이지에서 판매한다고 오늘(9일) 밝혔습니다.호반체육관 좌석은 1층 중앙 지정석과 서브 지정석, 2층 테이블석과 일반 지정석, 3층 일반 지정석으로 구분해 운영합니다.1인당 최대 4장까지 살 수 있으며, 전 좌석을 온라인 예약으로 판매합니다.현장 판매는 시야 방해석 및 난간 앞 좌석, 온라인 예매 취소 표에만 진행하며 매표소는 올스타전 당일 12시부터 운영합니다.배구연맹은 교통 편의를 위해 남춘천역에서 호반체육관까지 왕복 셔틀버스를 운행합니다.남춘천역에서 호반체육관까지는 당일 정오부터 오후 2시까지 15분 간격으로, 올스타전이 끝난 후에는 호반체육관에서 남춘천역까지 오후 5시부터 7시까지 15분 간격으로 셔틀버스를 각각 운행할 예정입니다.세부 사항은 연맹 통합 홈페이지나 SNS에서 확인할 수 있습니다.(사진=연합뉴스)