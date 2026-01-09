이 대통령, 오늘 '경제성장전략' 국민보고회…"경제 대도약 원년"

▲ 이재명 대통령이 지난 8일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 오늘(9일), 범정부 차원의 올해 경제 정책을 종합 발표하는 '2026년 경제성장전략' 국민보고회를 청와대에서 주재합니다.보고회에는 국무총리, 재정경제부, 과학기술정보통신부·교육부, 행정안전부, 농림축산식품부, 산업통상부 장관 등 장·차관 23명을 비롯해 K-식품·뷰티, 지역관광 관련 기업인, 중소·중견기업, 소상공인과 청년 고용 관계자, 경제단체장, 경제·인문사회연구회 이사장 등이 자리합니다.국민경제자문회의 부의장, 지방시대위원회 위원장 등 정부 내 위원회, 그리고 대통령비서실장, 정책실장, 경제성장수석 등도 함께합니다.이 대통령의 모두 발언 이후 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 정부합동 '2026년 경제성장전략'을 발표합니다.이후 잠재성장률 반등과 국민균형성장 및 양극화 극복을 주제로 1, 2부 세션에 걸쳐 토론이 진행됩니다.오늘 발표되는 '2026년 경제성장전략'에는 ▲거시경제 적극 관리 ▲잠재성장률 반등 ▲국민균형성장 및 양극화 극복, ▲대도약 기반 강화 등 4대 분야-15대 과제-50대 세부 추진 과제가 포함됩니다.현재 경제 상황에 대한 정부의 인식과 경제성장률 및 소비자물가 상승률 등 경제전망도 함께 발표될 예정입니다.한편, 같은 날인 오늘 김용범 청와대 정책실장과 하준경 경제성장수석은 대한상공회의소에서 삼성과 SK, 현대차, LG, 롯데, 포스코, 한화, HD현대, GS, 한진 등 10대 그룹 사장급 인사들과 비공개 간담회를 하고 투자·고용 계획을 점검합니다.간담회에서는 기업에 대한 청년 고용 및 지방 투자 확대 요청이 이뤄질 것으로 전망되며, 지방 투자에 따른 인센티브 부여 방안도 논의될 가능성이 있습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)