제주해경 "차 봉지 마약, 타이완 해상서 유실된 마약 연관성"

▲ 차 봉지 마약

제주도 해안에서 연이어 발견된 '차'(茶) 봉지로 위장한 마약이 지난해 타이완 해상에서 유실된 마약과 관련이 있는 것으로 보고 해경이 수사중입니다.제주지방해양경찰청은 최근 제주 해안에서 잇따라 발견된 마약류 케타민이 지난해 7월 초순 타이완 서부 해상에서 발생한 대규모 마약 유실 사고와 밀접한 연관성이 있는 것으로 보고 수사하고 있다고 오늘(9일) 밝혔습니다.해경에 따르면 지난해 7월 초순 녹색과 은색 차 봉지로 위장된 케타민 약 140㎏이 타이완 서부 해역에서 표류 중인 상태로 타이완 당국에 의해 발견됐습니다.당시 해당 마약을 유통하려 한 범죄 조직을 특정할 만한 단서는 발견되지 않았습니다.타이완 수사 당국과 제주해경은 제주 해안에서 발견된 케타민의 포장 형태와 종류 등으로 미뤄 타이완 해상에서 유실된 마약 일부가 해류를 타고 제주 해안까지 흘러 들어왔을 가능성이 매우 높은 것으로 추정하고 있습니다.해경은 지난해 9월 서귀포시 성산읍 신양리 해안에서 차 봉지로 위장한 마약인 케타민 20㎏이 최초 발견된 이후 발견 지역을 중심으로 폐쇄회로(CC)TV 녹화영상과 제주 주변 통항 선박 항적을 분석하는 등 수사를 진행했으나 국내 범죄와의 연관성은 발견하지 못했습니다.케타민은 마취제의 한 종류로 다량 흡입하면 환각, 기억손상 등 증세를 일으켜 신종 마약으로 분류되고 있습니다.해경은 민·관·군 합동수색을 통해 제주시 제주항·애월읍·조천읍·구좌읍·용담포구·우도 해안과 서귀포시 성산읍 광치기해변 등에서 17차례에 걸쳐 현재까지 총 34kg의 마약을 수거했습니다.해경은 마약이 도내외로 유통된 정황은 없는 것으로 파악하고 있습니다.제주해경청 관계자는 "이번 마약류 유입 경로를 밝히기 위해 타이완 등 해외 수사기관과 긴밀하게 협력 중이며, 마약 없는 청정 제주 바다를 지키기 위해 해상 감시와 차단에 총력을 기울이겠다"고 말했습니다.