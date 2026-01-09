"자꾸 전화해서 화났다"…파주 아파트서 보험설계사 50분간 감금

▲ 경기 파주경찰서

경기 파주시의 한 아파트에서 여성 보험설계사를 감금했다는 신고가 접수돼 경찰이 수사 중입니다.오늘(9일) 경찰에 따르면 전날 오후 1시 52분 "파주시 동패동의 한 아파트에서 여성 보험설계사를 외부로 내보내 주지 않고 있다"는 내용의 112 신고가 접수됐습니다.현장에 출동한 경찰은 해당 아파트에서 60대 남성 A 씨를 상대로 사실관계를 확인한 뒤 임의동행 조치했습니다.A 씨는 보험 설계를 받겠다며 보험설계사인 60대 여성 B 씨를 자신의 주거지로 오게 한 뒤 약 50분간 외부로 나가지 못하게 한 것으로 조사됐습니다.A 씨는 경찰 조사에서 "반복적인 보험 가입 권유 전화에 화가 났다"는 취지로 진술했습니다.실제로 A 씨는 집으로 온 B 씨의 전화를 이용해 B 씨의 상사에게 항의 전화를 했으며 이후 B 씨의 상사가 경찰에 신고했습니다.경찰은 A 씨가 B 씨에게 폭행이나 상해를 가하지는 않았다고 전했습니다.경찰은 A 씨를 상대로 조사를 진행한 뒤 귀가 조처했으며, 추가 조사를 거쳐 신병 처리 여부를 결정할 방침입니다.