경찰, 강아지와 산책 중이던 여성 주변에 화살 쏜 2명 입건

이종훈 기자
작성 2026.01.09 10:41 수정 2026.01.09 10:45 조회수
▲ 7일 자정께 청주 상당구 청소년광장에서 강아지와 함께 산책 중이던 50대 여성을 향해 날아든 화살이 땅바닥에 박혀 있는 모습.

청주 청원경찰서는 반려견과 산책 중이던 여성 주변으로 화살을 쏜 20대 남성 두 명을 특수폭행 혐의로 불구속 입건해 소환 통보했다고 밝혔습니다.

경찰은 어제 저녁(8일) 이들의 신원을 특정해 주거지에 찾아갔으나 부재중이었고, 연락을 취해 출석하라고 요구했으나 아직 답을 받지 못했다고 덧붙였습니다.

A 씨 등은 지난 7일 밤 11시 40분쯤 청주시 상당구 청소년광장에서 반려견과 함께 산책 중이던 50대 여성 B 씨 주변에 활을 쏜 혐의를 받고 있습니다.

인근 CCTV에는 이들이 약 70m 떨어진 도로변에 주차된 차량 트렁크에서 활을 꺼낸 뒤 시위를 당기는 모습이 포착됐습니다.

당시 화살은 반려견으로부터 1.5m, B 씨로부터 2.5m 거리의 광장 화단에 꽂혔습니다.

화살은 80㎝ 길이로 금속 재질의 화살촉이 달려있었습니다.

경찰은 이들이 인근 식당에서 술을 마시고 나와 이같이 범행한 것으로 보고 있습니다.

A 씨 등이 소환 통보에 불응할 시 체포영장을 신청한다는 방침입니다.

(사진=독자 제공, 연합뉴스)
(사진=독자 제공, 연합뉴스)
이종훈 기자 사진
이종훈 기자페이지 바로가기
    이종훈 기자

