태국인 아내 얼굴에 끓는 물 부은 남편, "실수였다" 주장했지만…

▲ 화상 입은 태국인 아내

태국인 아내의 얼굴에 끓는 물을 부어 중화상을 입힌 40대 남성이 구속기소됐습니다.의정부지검 형사3부는 특수상해 혐의로 40대 남성 A 씨를 구속기소했습니다.A 씨는 지난해 12월 3일 정오쯤 의정부시 호원동의 한 아파트에서 잠들어 있던 30대 태국인 아내 B 씨의 얼굴과 목 등에 커피포트로 끓인 물을 부은 혐의를 받습니다.B 씨 측은 A 씨가 범행 직후 "다른 남자를 만날까 봐 얼굴을 못생기게 만들고 싶었다"며, "돌봐줄 테니 관계를 유지해 달라"는 취지의 말을 했다고 진술했습니다.A 씨는 수사 과정에서 "넘어지면서 실수로 끓는 물을 쏟았다"며 지속적으로 혐의를 부인해 왔습니다.검찰은 피해자가 재판이 진행되는 동안 국내에 계속 체류할 수 있도록 출입국사무소에 업무 협조를 요청했습니다.이 사건은 B 씨가 사건 직후 지인을 통해 태국인 페이스북 그룹에 피해 사실을 알리면서 알려졌습니다.이후 태국 매체 더 타이거 등 현지 언론이 관련 내용을 보도했습니다.(SBS 디지털뉴스부 / 사진=페이스북 캡처, 연합뉴스)