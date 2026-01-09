트럼프 "타이완 관련 무슨 일 할지는 시진핑이 결정할 일"

▲ 트럼프 미 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 중국의 타이완 공격 여부와 관련해 '시진핑 중국 국가주석이 결정할 일'이라고 말했습니다.뉴욕타임스는 현지시간 8일 공개한 인터뷰에서 트럼프 대통령이 시 주석에 대해 "그는 타이완이 중국의 일부라고 여기며, (타이완에 대해) 무엇을 할지는 그가 결정할 일(that's up to him)"이라고 말했다고 공개했습니다.트럼프 대통령은 이어 "그러나 나는 그가 그것(타이완 침공)을 하면 매우 기분 나쁠 거라고 그에게 밝혔다"며 "나는 그가 그 일을 하지 않을 것으로 생각하고, 그러지 않기를 바란다"고 말했습니다.또 "그가 미국에서 다른 대통령이 재임 중일 때 그것(대만 침공)을 할지 모르나 내가 대통령으로 재임 중인 동안은 하지 않을 것으로 생각한다"고 덧붙였습니다.트럼프 대통령은 전임자인 조 바이든 전 대통령과 달리, 타이완 유사시 미국의 참전 여부에 대해 분명한 입장을 밝히지 않고 있습니다.이번 인터뷰 내용은 원론적인 언급일 수 있지만, 타이완 침공은 용납할 수 없다는 식의 '레드라인'을 긋지 않았다는 점에서 논란 가능성이 있습니다.트럼프 대통령은 또 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포해 미국으로 압송한 사건을 중국이나 러시아가 악용할 수도 있다는 관측에 대해 크게 개의치 않는 모습을 보였다고 신문은 전했습니다.그는 베네수엘라가 미국에 실제적 위협이었다면서 "중국에 마약이 쏟아지지는 않았다. 타이완 감옥이 열려 중국으로 사람들이 쏟아져 들어가지도 않았다"고 주장했습니다.중국과 러시아는 상황이 다르다는 점을 강조하면서 마두로 대통령 체포 작전의 정당성을 부각한 것으로 풀이됩니다.미 워싱턴DC 주재 중국대사관 류펑위 대변인은 이와 관련한 로이터통신 질의에 "타이완 문제는 순전히 중국의 내부 사안이며 어떻게 해결하느냐는 전적으로 중국의 주권 내 문제"라고 답했습니다.