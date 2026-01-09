홍석천이 변우석·추영우 다음으로 픽한 남자 정건주, '미우새' 합류

배우 정건주가 '미운 우리 새끼'에 새로운 아들로 합류해 일상을 최초 공개한다.



오는 11일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'에서는 드라마 '어쩌다 발견한 하루', '꽃선비 열애사' 등에 출연해 '여심을 훔친 차세대 로맨스 장인'으로 떠오르는 배우 정건주의 일상이 첫 공개된다.



'미운 우리 새끼'의 새로운 아들로 합류한 정건주의 모습에 MC 서장훈은 "요즘 젊은 분들이 정말 좋아할 스타일"이라며 대세 배우 정건주의 등장을 반겼다.



정건주는 아침부터 완벽하게 다져진 몸매로 수영 실력을 뽐내 이목을 끌었다. 지켜보던 스튜디오에서는 "'미우새' 최초로 수영하는 장면만 계속 보고 싶다"라며 감탄이 끊이질 않았다. 이어 탁재훈, 임원희 등 기존 '미우새' 아들들과는 180도 다른 역대급 비주얼을 뽐내는 일상이 펼쳐지기도 했다. 모두의 시선을 한눈에 사로잡은 '꽃선비' 정건주의 일상은 과연 어떨지 관심을 모은다.



한편, 정건주의 집에 의문의 손님이 깜짝 방문했다. 손님은 정건주를 차세대 라이징 스타로 꼽았던 홍석천이었다. 연예계 '미남 감별사'로 유명한 홍석천은 그가 인정한 미남 배우 TOP 3로 변우석, 추영우, 정건주를 꼽기도 했다. 홍석천은 그토록 방문하고 싶었던 정건주의 집에 입성하자마자 아찔한 플러팅을 끝도 없이 날리는가 하면, 예상치도 못한 반전 선물을 가져와 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.



이후 두 사람은 연애에 대한 진솔한 토크를 나눠 모두의 시선이 쏠렸다. 특히, 정건주는 이성에게 고백하는 설렘 폭발 상황을 재연해 홍석천의 마음을 제대로 저격했다는 후문이다.



'미남 감별사' 홍석천과 아찔한 하루를 함께 한 정건주의 일상은 오는 11일 일요일 밤 9시 방송되는 '미운 우리 새끼'에서 공개된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)