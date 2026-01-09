뉴스
한동훈, '당게 조사' 국힘 당무위원장 고소…"명백한 정치공작"

유영규 기자
작성 2026.01.09 10:31 수정 2026.01.09 10:45 조회수
한동훈, '당게 조사' 국힘 당무위원장 고소…"명백한 정치공작"
▲ 국민의힘 한동훈 전 대표

국민의힘 한동훈 전 대표는 오늘(9일) 이른바 '당원 게시판'(당게) 사태와 관련, 자신의 책임을 공식 확인하는 내용의 조사 결과를 발표한 이호선 당무감사위원장을 고소했습니다.

한 전 대표 측은 오늘 언론 공지를 통해 "한 전 대표는 전혀 다른 사람이 작성한 글들을 한 전 대표 또는 가족이 작성한 것처럼 조작한 감사 결과를 공개한 이 위원장에 대해 허위 사실적시 명예훼손, 개인정보보호법 및 국민의힘에 대한 업무방해 등 혐의로 어제 경찰에 고소장을 제출했다"며 이같이 말했습니다.

한 전 대표 측은 "이 씨가 조작한 당무감사는 명백한 정치공작이자 범죄"라며 "이 씨의 허위 주장을 그대로 유포한 사람이나 그 배후에 대해서도 동일하게 엄중한 조치를 취하겠다"고 강조했습니다.

앞서 국민의힘 당무감사위는 최근 한 전 대표의 가족이 국민의힘 익명 당원 게시판에 윤석열 전 대통령 부부 비방글을 지속해서 올린 것으로 확인했다고 발표했습니다.

이에 대해 한 전 대표는 일부 사실을 인정하면서도 "제 가족이 쓰지 않은 글 수백 개를 제 가족이 쓴 것처럼 이름을 바꿔치기해 발표했다"며 '조작 감사'라고 비판했습니다.

(사진=연합뉴스)
(사진=연합뉴스)
