[자막뉴스] "북한군 걸어와도 못 막을 것" 수년째 반복되는 머스크의 경고

일론 머스크 테슬라 최고경영자가 한국이 저출생 때문에 심각한 안보 위기에 놓일 것이라고 경고했습니다. 머스크는 현지시간 지난 7일 피터 디아만디스가 진행하는 팟캐스트 '문샷'에서 인류의 미래와 AI, 인구 구조 변화 등에 대해 이야기했습니다. 머스크는 인구 위기를 언급한 대목에서 한국을 대표적인 사례로 소개하며 "한국의 출산율은 지금 인구를 유지하는 데 필요한 대체 출산율의 3분의 1수준"이라며 "정말 놀랍지 않느냐"고 말했습니다. 머스크는 "이런 추세가 지속되면 3개 세대 이후 한국의 인구는 지금의 약 3% 수준으로 줄어들 것"이라고 경고했습니다. 그러면서 "27분의 1수준으로 인구가 토막 나면 북한은 침공할 필요도 없다. 그냥 남쪽으로 걸어서 넘어오면 된다"고 말했습니다. 머스크는 과거에도 한국의 저출생 문제에 대해 여러 차례 우려를 나타냈습니다. 지난해 3월 미국 폭스뉴스와의 인터뷰에서 인류의 미래에 대해 가장 걱정하는 것이 낮은 출산율이라고 말하며 한국을 언급했습니다. 머스크는 "한국 같은 곳은 출산율이 대체출산율의 3분의 1수준"이라며 "3개 세대가 지나면 한국은 현재 규모의 3~4%가 될 거란 의미고, 이건 되돌릴 수 없는 일처럼 보인다"고 우려를 표했습니다. 앞서 지난 2022년에도 소셜미디어 엑스에 글을 올려 "한국이 홍콩과 함께 세계에서 가장 빠른 인구 붕괴를 겪고 있다"고 지적하기도 했습니다.



