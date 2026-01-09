뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[글로벌D리포트] 트럼프 "현대차 단속, 기쁘지 않았다"

김범주 기자
작성 2026.01.09 10:35 조회수
PIP 닫기
트럼프 미국 대통령이 작년 9월 조지아 주 현대차 공장에서 한국인 노동자들을 체포한 사건과 관련해서, 다시 한 번 불만스러웠다는 입장을 내놨습니다.

트럼프 대통령은 뉴욕타임스 기자들과 인터뷰에서, 이 사건에 대한 질문을 받고 낫 해피, 기쁘지 않았다고 답했습니다.

그러면서 이런 적대적인 대우 때문에 세계적으로 경쟁이 치열한 분야에서 외국인들이 투자를 꺼리게 될 것이라고 이유를 말했습니다.

현대차는 배터리 제조 전문가들을 데려왔고 미국 직원들에게 제조법을 가르쳐 준 뒤에 집으로 돌아갔을 것이라고 말했습니다.

트럼프 대통령은 외국 기업들이 전문가들을 데려올 수 있도록 허용해야만 공장을 지을 수 있을 것이라고 덧붙였습니다.

반 이민 강경파로 노동자 비자를 대폭 줄여야 한다는 주장을 이어가고 있는 실세, 스티븐 밀러 백악관 부비서실장이 잘못됐다는 뜻이냐는 질문에는, 비판을 피했습니다.

트럼프 대통령은 밀러 부비서실장이 미국에 오는 사람들이 미국을 사랑하고 기여할 수 있어야 한다고 생각한다고 답변했습니다.

스티븐 밀러는 정권 초반, 하루 3천명씩 이민자를 체포해야 한다는 목표를 제시해서 이민 당국이 조지아 현대차 공장을 급습하게 만든 주요 이유로 지적받고 있습니다.

트럼프 대통령은 두 달 전에도, 한국 노동자 체포 사건을 놓고 바보 같이 그런 일을 하지 말라고 했다면서 불만을 드러낸 적이 있습니다.

(취재: 김범주, 영상취재: 이희훈, 영상편집: 최진화, 제작: 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
김범주 기자 사진
김범주 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지