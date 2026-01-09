'아바타: 불과 재', SCREENX·4DX 흥행 전편 넘어섰다

이미지 확대하기

영화 '아바타: 불과 재'의 개봉 2주차 SCREENX와 4DX 글로벌 박스오피스가 전편인 '아바타: 물의 길' 성과를 넘어서며 흥행에 속도를 높이고 있다.9일 CGV에 따르면 '아바타: 불과 재'의 개봉 2주차 기준 SCREENX 글로벌 박스오피스는 전편 대비 약 1.5배 수준인 1천만 달러를 기록했으며, 4DX도 전편의 실적을 상회하는 3천만 달러로 집계됐다. 특히 SCREENX와 4DX가 결합된 통합관은 전편 대비 약 2배 높은 125만 달러를 기록하는 등 시리즈를 거듭할수록 기술특별관 선호도가 더욱 높아지고 있는 것으로 나타났다.객석률 또한 전편을 뛰어넘는 성과를 보였다. '아바타: 불과 재'의 개봉 2주차 기준 글로벌 객석률은 SCREENX와 4DX 각각 전편 대비 3%p 내외 수준으로 높아진 것으로 나타났다. 특히 SCREENX와 4DX가 결합된 통합관의 객석률은 전편보다 2배 이상 높게 나타나 60%를 상회하는 등 통합관의 흥행이 돋보였다.이는 '아바타' 시리즈가 SCREENX와 4DX 등 기술특별관과 가장 높은 시너지를 창출하는 작품임을 다시 한번 확인시켜 준다. 관객들이 작품의 완성도뿐만 아니라 어떤 포맷에서 영화를 관람할 것인지까지 고려하며 기술특별관을 적극적으로 선택하고 있음을 보여준다.SCREENX는 정면 스크린을 넘어 양옆으로 확장된 시야를 통해 판도라의 광활한 환경을 관객의 주변 시야까지 자연스럽게 연결한다. 공간 전체가 영화의 일부가 되는 이 경험은 '아바타' 시리즈 특유의 세계관과 결합되며, 관객에게 압도적인 몰입감을 제공하는 핵심 요소로 작용하고 있다.4DX는 장면 전개에 맞춰 정교하게 연동되는 모션체어와 바람 등 환경 효과가 액션과 감정의 밀도를 한층 끌어올리며, 관객에게 '보는 영화'를 넘어 '직접 체험하는 영화'라는 인식을 확산시켰다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)