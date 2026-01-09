김동연, 반도체 산단 논란에 "기업에 맡길 일…청 정리한 게 정답"

▲ 김동연 경기도지사

김동연 경기도지사는 오늘(9일) 용인 반도체 클러스터 이전 논란과 관련해 "청와대에서 어제 정리한 대로 가는 것이 정답"이라고 밝혔습니다.김 지사는 오늘 CBS '박성태의 뉴스쇼'에 출연해 "청와대에서 '투자하는 기업에 맡길 일이다' 이런 식으로 선을 그었기 때문에 저는 다행이라고 생각을 하고 있다"며 이같이 말했습니다.앞서 김남준 청와대 대변인은 전날 브리핑에서 "클러스터 대상 기업 이전을 검토하지 않은 상황"이라며 "기업 이전은 기업이 판단해야 할 몫"이라고 밝혔습니다.김 지사는 "치열한 국제 경쟁으로 봐서 반도체 산단 조성은 속도가 가장 중요하고 또 클러스터가 중요하다"며 "저희가 100조 투자유치를 했는데 많은 반도체 기업들이 경기도로 오겠다는 이유 중의 하나가 이와 같은 클러스터가 있기 때문"이라고 했습니다.이어 "전라북도나 전라남도 나름대로 특성 있게 발전계획을 세우고 거기에 맞는 새로운 것을 구상해야지 지금 있는 것을 그런 식으로 제로섬으로 가는 것은…(맞지 않다)"이라고 덧붙였습니다.김성환 기후에너지환경부 장관은 최근 경기 용인 일대에 세계 최대 반도체 클러스터를 만드는 프로젝트와 관련해 "전기가 생산되는 곳으로 기업이 가야 한다"는 취지로 발언했습니다.이후 이 프로젝트의 지역 이전론이 점화했고, 호남 지역을 중심으로 '새만금 이전' 주장 등 구체적 요구가 일면서 지역 간 신경전으로까지 번지고 있습니다.김 지사는 재선 도전과 관련한 질문에는 "아직 임기 6개월 놔두고 있어 지금 출마 얘기를 하는 건 좀 이른 것 같다"면서 "다만 정치인들이 국민들의 평가를 두려워하거나 회피해서는 안 된다고 생각한다"고 답했습니다.이어 "경선을 만약 하게 된다면 더욱더 우리 당원과 당심의 지지를 받을 수 있도록 더 노력해야 한다고 생각하고 열심히 노력하겠다"고 덧붙였습니다.국민의힘 장동혁 대표의 비상계엄과 관련한 사과에 대해서는 "선거 때마다 하는 사과 코스프레다. 윤석열에 대한 언급이 없었고 내란과의 절연에 대한 언급이 전혀 없는 사과였기 때문에 그 진정성이 의심스럽다"며 "후보 시절 윤석열의 '개 사과'와 비슷한 느낌을 받을 정도"라고 했습니다.김 지사는 각종 의혹으로 원내대표직에서 사퇴한 김병기 의원의 탈당에 대해 "본인이 결자해지해야 한다"고 했고, 이혜훈 기획예산처 장관 후보자의 논란과 관련해서는 "인사청문회에서 후보자의 소명과 청문회 내용을 보면서 판단하면 되지 않을까 싶다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)