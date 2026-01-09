'저속노화' 정희원, 직접 인터뷰 나섰다…"A 씨 점진적·신체적 지배하려 해"

이미지 확대하기

'저속노화' 열풍으로 대중적 인지도를 얻은 정희원 전 노년내과 교수가 전 직장 위촉 연구원 A씨와의 진실 공방과 관련해 방송에 직접 출연해 해명에 나섰다.8일 방송된 MBC '실화탐사대'에 출연한 정희원은 A씨와의 관계가 2023년 12월 SNS 메시지로 '팬'이라고 연락 온 것이 계기가 됐고, 2024년 1월 1대1 연구원 계약을 체결했다고 주장했다.정희원은 "A씨가 로드매니저도 아닌데 내가 어디를 갈 때 자꾸 동행했고, 머리를 만져주거나 옷차림을 '어떤 걸 입어라'고 하는 등 생활 전반에 관여했다. 그 사람의 말을 듣는 게 맞겠구나 생각하게 되면서 의존하게 됐다."면서 "채용 3개월 무렵 A씨가 뒷좌석에 있던 사람이 앞으로 얼굴을 내밀고 키스를 하고 갔다. 그전부터 조금씩 손을 쓰다듬는 행동이 있었다"고 주장했다.정희원은 A씨가 제기한 '위력에 의한 성적 폭력' 주장에 대해 "말이 되지 않는 소리"라며 "전체 과정을 보면 오히려 A씨가 점진적으로 나를 정신적, 업무적, 신체적으로 지배하려 한 정황이 있지 않나"라고 반박했다. 또 논란이 된 자극적인 문장들이 오간 대화에 대해서는 "AI 기능을 시험하며 만든 소설 일부를 주고받은 것"이라며 성적 목적의 대화가 아니었다는 취지로 설명했다.이에 대해서 A씨 측은 "위력에 의한 성폭력"이라고 규정하며 정반대 입장을 유지하고 있다. A씨는 "고용·지위에 기반한 위력 관계 속에서 성적 역할 수행을 요구받았고, 거절하면 '자르고 싶다'는 식의 압박이 있었다"는 취지로 주장해 왔다. 또 정희원과 A씨의 카카오톡 메시지를 보도한 매체를 고소한 A씨는 "허위·왜곡 보도로 인해 2차 피해가 발생했다"며 강경 대응을 예고했다. 보도 과정에서 사진과 실루엣 등이 사용돼 "신원이 유추 가능한 수준으로 노출됐다"는 점도 문제 삼았다.현재 양측은 서로를 고소한 상태다. 정희원은 A씨를 스토킹처벌법 위반 및 공갈미수 혐의로 고소했고, A씨는 정희원을 위력에 의한 강제추행, 저작권법 위반, 무고, 명예훼손, 스토킹처벌법 위반 등 혐의로 맞고소했다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)