이 대통령, 오늘 광주·전남 인사들과 오찬…'행정통합' 논의 주목

▲ 이재명 대통령

이재명 대통령이 오늘(9일), 광주·전남 지역구 국회의원들과 강기정 광주시장, 김영록 전남지사를 청와대로 초청해 오찬 간담회를 엽니다.오늘 간담회에서는 최근 이목이 쏠리는 광주·전남의 행정통합 방안이 주로 논의될 전망입니다.특히, 다가오는 6·3 지방선거에서 통합 단체장을 선출하는 등의 방안 협의가 이뤄질지 주목됩니다.이 대통령은 수도권·동남권·대경권·중부권·호남권을 '5극'으로 육성해 수도권 일극 체제를 탈피하고 지역 균형 발전을 이끌겠다는 구상을 여러 차례 밝혀왔습니다.지난 4일에는 자신의 SNS에 광주·전남 통합과 관련한 기사를 공유하며 "대전·충남 이어 광주·전남까지 쉽지 않아 보였던 광역단체 통합이 조금씩 속도를 내고 있다"고 밝힌 바 있습니다.지난달 이 대통령이 대전·충남 지역 국회의원들과 오찬 간담회를 한 뒤 행정 통합 논의가 급물살을 탄 것처럼, 이번에도 오찬을 통해 통합 윤곽이 드러날 가능성이 커 보입니다.광주광역시와 전라남도는 지난 5일 행정통합 추진기획단을 출범하고 실무 준비에 착수한 상태입니다.