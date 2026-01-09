한미원자력협력 범부처 협의체 출범…오늘 첫 회의

미국 정부와 한국의 원자력발전 연료 농축·재처리 권한 확대를 논의하기 위한 범정부 차원의 협의체가 첫 가동에 들어갔습니다.



오늘(9일) 오전 서울 종로구 외교부에서 관계 부처 등이 참가하는 '한미원자력협력 범부처 협의체(TF)' 첫 회의가 열렸습니다.



협의체에는 외교부 외에 과학기술정보통신부, 기후에너지환경부, 산업통상부, 원자력안전위원회, 원자력연구원, 한국수력원자력, 원자력통제기술원 등의 기관이 참가했습니다.



외교부는 지난달 대미 협상을 총괄 및 조율하는 정부 대표에 국제 비확산 전문가인 임갑수 전 루마니아대사를 임명하고 미국과의 협의를 준비하고 있습니다.



다만, 한국 정부의 움직임과 달리 미국 측에서는 관련 논의를 위한 준비 작업이 가시화되지 않고 있습니다.



한미 정상회담 이후 박윤주 외교 1차관과 김진아 2차관 등 외교부 고위급 인사들은 방미 계기에 조속한 협의 개시를 요청하고 있습니다.



외교부 당국자는 지난달 "양쪽이 (정상 합의 후속 조치에 관한) 숙제를 하는 데 차이는 있겠지만, 전체적인 방향은 신속하게 이행해 나가자는 양쪽의 공감대가 있다"고 설명한 바 있습니다.



(사진=연합뉴스)