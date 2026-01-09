[속보] 11월 경상수지 122억 달러 흑자…반도체 등 수출 호조에 동월 최대

반도체·자동차 등 수출 호조에 지난해 11월 우리나라 경상수지가 큰 폭으로 늘었습니다.



한국은행이 오늘(9일) 발표한 국제수지 잠정 통계에 따르면 작년 11월 경상수지는 122억 4천만 달러(약 17조 8천억 원) 흑자로 집계됐습니다.



31개월 연속 흑자 기조가 이어졌고, 흑자 규모도 추석 연휴 등으로 저조했던 직전 10월(68억 1천만 달러)이나 전년 같은 달(100억 5천만 달러)보다 컸습니다.



11월끼리만 비교하면 역대 가장 많습니다.



작년 1월부터 11월까지 누적 경상수지 흑자(1천18억 2천만 달러)도 전년 같은 기간(866억 8천만 달러)을 17.5% 웃도는 최대 기록입니다.



항목별로는 상품수지 흑자(133억 1천만 달러)가 10월(78억 2천만 달러)의 1.7 배에 이르렀습니다.



월간 기준 역대 4위 흑자 기록이고 11월끼리만 비교하면 가장 많습니다.



수출(601억 1천만 달러)은 전년 같은 달(569억 9천만 달러)보다 5.5% 늘었습니다.



IT(정보기술) 품목 수출이 반도체를 중심으로 급증한 데다 비(非)IT 부문에서 승용차도 선전하면서 전체 수출이 2개월 만에 전년 동월 대비 증가세로 돌아섰다는 게 한은의 설명입니다.



통관 기준으로 반도체(38.7%) · 승용차(10.9%) · 컴퓨터주변기기(3.2%) 등이 늘었지만, 반대로 무선통신기기(-6.1%) · 철강제품(-9.9%) 등은 뒷걸음쳤습니다.



지역별로는 동남아(18.4%) · 중국(6.9%) 등에서 호조를 보였고, 미국(-0.2%) · EU(-1.9%) · 일본(-7.7%) 등에서 고전했습니다.



수입(468억 달러)은 전년 같은 달(471억 1천만 달러)보다 0.7% 줄었습니다.