뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[속보] 11월 경상수지 122억 달러 흑자…반도체 등 수출 호조에 동월 최대

유영규 기자
작성 2026.01.09 08:02 수정 2026.01.09 08:09 조회수
[속보] 11월 경상수지 122억 달러 흑자…반도체 등 수출 호조에 동월 최대
반도체·자동차 등 수출 호조에 지난해 11월 우리나라 경상수지가 큰 폭으로 늘었습니다.

한국은행이 오늘(9일) 발표한 국제수지 잠정 통계에 따르면 작년 11월 경상수지는 122억 4천만 달러(약 17조 8천억 원) 흑자로 집계됐습니다.

31개월 연속 흑자 기조가 이어졌고, 흑자 규모도 추석 연휴 등으로 저조했던 직전 10월(68억 1천만 달러)이나 전년 같은 달(100억 5천만 달러)보다 컸습니다.

11월끼리만 비교하면 역대 가장 많습니다.

작년 1월부터 11월까지 누적 경상수지 흑자(1천18억 2천만 달러)도 전년 같은 기간(866억 8천만 달러)을 17.5% 웃도는 최대 기록입니다.

항목별로는 상품수지 흑자(133억 1천만 달러)가 10월(78억 2천만 달러)의 1.7 배에 이르렀습니다.

월간 기준 역대 4위 흑자 기록이고 11월끼리만 비교하면 가장 많습니다.

수출(601억 1천만 달러)은 전년 같은 달(569억 9천만 달러)보다 5.5% 늘었습니다.

IT(정보기술) 품목 수출이 반도체를 중심으로 급증한 데다 비(非)IT 부문에서 승용차도 선전하면서 전체 수출이 2개월 만에 전년 동월 대비 증가세로 돌아섰다는 게 한은의 설명입니다.

통관 기준으로 반도체(38.7%) · 승용차(10.9%) · 컴퓨터주변기기(3.2%) 등이 늘었지만, 반대로 무선통신기기(-6.1%) · 철강제품(-9.9%) 등은 뒷걸음쳤습니다.

지역별로는 동남아(18.4%) · 중국(6.9%) 등에서 호조를 보였고, 미국(-0.2%) · EU(-1.9%) · 일본(-7.7%) 등에서 고전했습니다.

수입(468억 달러)은 전년 같은 달(471억 1천만 달러)보다 0.7% 줄었습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지