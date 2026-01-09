'올림픽 3연패 도전' 스노보드 클로이 김, 또 어깨 부상

▲ 클로이 김

클로이 김(미국)이 어깨를 다쳐 약 한 달 앞으로 다가온 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 출전 여부가 불투명해졌습니다.클로이 김은 오늘(9일) 자신의 소셜미디어를 통해 "연습 도중 어깨를 다쳤다"며 "긍정적인 마음을 유지하려고 노력하고 있지만 아직 (부상 정도나 상태를) 확실히 알 수 없다"고 밝혔습니다.스위스에서 열리는 국제스키연맹(FIS) 월드컵을 대비해 현지 적응 훈련 중이었는데, 어느 쪽 어깨를 다친 것인지는 공개하지 않았습니다.클로이 김은 "곧 자기공명영상(MRI) 검사를 받을 예정이며 그 결과가 나오면 부상 정도를 알 수 있을 것"이라고 설명했습니다.교포 선수인 클로이 김은 2018년 평창, 2022년 베이징 동계 올림픽에서 스노보드 하프파이프 여자부 금메달을 획득했습니다.올해 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서도 우승하면 스노보드 종목 사상 최초로 올림픽 3연패를 이루게 됩니다.스노보드 하프파이프의 '전설'로 불리는 숀 화이트(미국)가 동계 올림픽 금메달 3개를 따냈으나 3회 연속은 아니었습니다.어깨 탈구 등이 의심되는 상황인 클로이 김은 "어깨 회전에 큰 통증이 없다는 점은 긍정적"이라며 "최근 경기력이 좋기 때문에 (훈련 및 경기에 나가도 좋다는) 의료진의 허락만 받으면 큰 문제는 없을 것"이라고 내다봤습니다.이번 올림픽 스노보드 하프파이프 여자부 예선은 다음 달 11일에 열립니다.클로이 김은 지난해 12월 미국 콜로라도주에서 열린 FIS 월드컵에서도 어깨를 다쳐 결선에 뛰지 못했습니다.당시 부상은 심각한 정도가 아니었고, 이번 연습 도중 다시 어깨 부상으로 진단 결과를 기다려야 하는 상황이 됐습니다.밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프에서는 클로이 김과 함께 최가온(세화여고)이 금메달을 놓고 다툴 것으로 예상됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)