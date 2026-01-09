일본이 끌고 중국이 밀고…작년 항공여객 1억 2천500만 명 '역대 최대'

▲ 여행객으로 북적이는 인천공항

작년 국내 공항에서 뜨고 내린 항공편의 여객 수가 총 1억 2천500만 명에 육박하며 역대 최대를 기록한 것으로 나타났습니다.일본과 중국을 중심으로 한 단거리 국제선 승객이 큰 폭으로 늘면서 전체 수치를 끌어올렸습니다.항공사별로는 제주항공과 에어부산은 이용객이 줄었고, 좌석 공급 확대에 집중한 에어로케이와 이스타항공, 에어프레미아는 증가했습니다.오늘(9일) 공개된 국토교통부·한국항공협회 항공 통계를 보면 지난해 국내선과 국제선 합산 항공 여객 수는 전년보다 3.9% 증가했습니다.종전 최고 기록이었던 코로나19 이전의 2019년 1억 2천336만 명(국내선 3천298만 명·국제선 9천38만 명)보다 1.2% 많습니다.작년 국내선은 3천24만 5천51명이 이용해 1년 새 2.8% 줄었지만, 국제선은 9천454만 8천31명으로 6.3% 늘어나며 최대 기록을 썼습니다.해외 지역별 국제선 승객을 보면 일본 노선이 2천731만 명으로 1년 만에 8.6% 증가했습니다.2019년과 비교하면 44.8% 급증했습니다.지난해에도 엔저 기조가 이어진 데다 소도시를 포함한 노선도 늘어난 영향이라는 분석이 나옵니다.중국은 1천680만 명으로 22% 늘면서 2019년의 91.2%까지 회복했습니다.중국의 한국인 비자 면제 조치에 더해 지난해 9월 말부터 중국인 단체 관광객의 한국 무비자 입국이 가능해졌고, 중국 항공사들이 저렴한 운임 공세로 승객을 끌어모은 등의 복합적 요인이 작용한 결과로 해석됩니다.일본과 중국에 여객이 몰리며 동남아시아 등 아시아 기타 지역 노선은 3천482만 명으로 1년 사이 0.5% 줄어 2019년의 95.6% 수준이었습니다.장거리인 미주 노선은 지난해 682만 명(4.7%↑)이, 유럽 노선은 485만 명(5.5%↑)이 이용했습니다.지난해 항공사별 국제선 여객을 보면 전체적인 승객 수는 증가했지만, 항공사마다 희비가 크게 엇갈렸습니다.제주항공은 지난해 778만 명(9%↓)이 이용해 국내 항공사 가운데 승객이 전년 대비 가장 큰 폭으로 줄었습니다.에어부산에는 416만 명이 탑승해 7.4% 줄었습니다.두 항공사는 여객기 사고 및 화재의 여파로 지난해 초 운항편을 줄인 데다 안전성 측면에서 불안감이 작용하면서 수요가 감소했다는 해석이 나옵니다.에어서울도 별다른 사고는 없었으나 8.4%의 감소율(승객 168만 명)을 나타냈습니다.보유한 항공기 수가 6대로 적은 데다 안전성 강화를 위해 국제선 운항편을 줄인 영향으로 풀이됩니다.반면 에어로케이는 승객이 1년 새 75.4% 급증해 150만 명이 됐고, 이스타항공은 307만 명(59.7%↑), 에어프레미아는 108만 명(42.3%↑)에 달했습니다.이들 항공사는 지난해 꾸준히 새 항공기를 들여오는 한편 운항 노선을 늘려 왔습니다.또 티웨이항공은 706만 명(7.3%↑), 진에어는 667만 명(2.2%↑)을 태웠고, 지난해 11월부터 국제선 운항에 나선 신생 항공사 파라타항공은 7만 1천여 명의 승객을 기록했습니다.양대 대형항공사(FSC)인 대한항공 항공편에는 1천914만 명(8.2%↑)이, 아시아나항공은 1천215만 명(1.3%↑)이 탑승했습니다.지난해 국내 공항에서 외국 항공사를 이용한 승객은 3천309만 명으로 4.9% 증가했습니다.(사진=연합뉴스)