외국인 12월 국내주식 1.5조 사들여…시총 30%가 외국인

고정현 기자
작성 2026.01.09 06:38 조회수
외국인 12월 국내주식 1.5조 사들여…시총 30%가 외국인
지난달 외국인 투자자들이 국내 증시에서 1조 5천억 원가량을 순매수하며 한 달 만에 '사자'로 돌아섰습니다.

오늘(9일) 금융감독원의 '2025년 12월 외국인 증권투자 동향'을 보면 외국인은 지난달 상장주식 1조 5천240억 원을 순매수했습니다.

유가증권시장에서 1조 6천730억 원을 순매수했으나, 코스닥시장에서는 1천490억 원을 순매도했습니다.

지역별로는 유럽(1조 6천억 원), 미주(4천억 원) 아시아(3천억 원) 등에서 순매수했습니다.

국가별로는 프랑스(1조 원), 영국(8천억 원) 등이 사들였습니다.

12월 말 기준 외국인의 국내 상장주식 보유 규모는 1천326조 8천억 원으로, 시총의 30.8% 수준입니다.

외국인은 상장채권 17조 5천270억 원을 순매수하고, 9조 6천400억 원을 만기상환 받아 총 7조 8천870억 원을 순투자했습니다.

지역별로는 유럽(2조 5천억 원), 미주(1조 7천억 원), 아시아(1조 1천억 원) 등을 순투자했습니다.

종류별로는 국채(3조 7천억 원), 통안채(1조 9천억 원) 등이 순투자 흐름을 보였습니다.

외국인의 상장채권 보유액은 328조 5천억 원(상장잔액의 11.9%)으로 나타났습니다.
