뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[스브스夜] '합숙 맞선' 김태인, 문세훈에 "너라는 돌파구를 찾아, 내 운명은 내가 만들어" 직구

SBS 뉴스
작성 2026.01.09 08:54 조회수
합숙맞선
김태인이 문세훈을 향한 플러팅을 했다.

8일 방송된 SBS '자식방생프로젝트 합숙 맞선'(이하 '합숙 맞선')에서는 데이트 후 또다시 문세훈을 만나러 간 김태인의 모습이 그려졌다.

이날 두 사람은 말을 편하게 하자며 서로 말을 놓았다. 이어 문세훈은 자기소개 후 어떤 생각이 들었는지 물었다.

이에 김태인은 "10년을 알차게 살았구나 싶었다. 돌파구를 스스로 계속 찾는 거 같다"라고 했다. 그러자 문세훈은 "사람을 엄청 잘 보는가 보다"라며 놀랐고, 김태인은 "좋아하는 사람한테는 관심가지 않나?"라며 슬쩍 자신의 마음을 드러냈다.

운이 좋았다며 겸손한 모습을 보이는 문세훈에게 김태인은 "운은 네가 만드는 거야"라고 칭찬했다. 이어 김태인은 "운명은 만드는 거고 내가 만든 거잖아, 내가 너라는 돌파구를 찾았잖아"라고 했다.

이에 문세훈은 김현준과의 데이트가 별로였냐고 물었다. 그러자 김태인은 "아니 좋았지. 그런데 너한테 눈길이 가더라고"라고 말했다.

또한 김태인은 "어제는 너 상상도 못 했잖아. 근데 내가 만든 거잖아. 운명은 내가 만들고 기회는 네가 잡은 거지"라며 거침없이 자신의 마음을 표현했다.

이어 김태인은 "네가 나를 만나면 네가 좋을 거 같아. 손해로 따지면 네가 이득이고 내가 손해"라며 끊임없이 플러팅을 해 이후 이들 사이에 어떤 전개가 펼쳐질지 궁금증을 자아냈다. 

(SBS연예뉴스 김효정 에디터)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지