백화점·연예인 집…폭발물 협박 1년간 177건, 검거는 25건

▲ 폭발물 수색

최근 1년간 백화점, 회사 등 각종 시설에 폭발물을 설치했다는 협박 글이 177건에 달한 것으로 확인됐습니다.어제(8일) 국회 행정안전위원회 소속 더불어민주당 채현일 의원이 경찰청으로부터 제출받은 자료에 따르면 지난해 1∼12월 게시된 폭파 협박 글은 177건입니다.협박 내용을 보면 연예인 자택, 백화점, 회사 사옥, 지하철역 화장실, 파출소, 학교, 항공기 등 장소를 가리지 않았습니다.경찰은 이 중 25건을 검거했습니다.수사 부서에 인계한 사례는 141건으로, 위험 상황이 발견되지 않았다고 판단한 경우가 53건입니다.스스로 신고한 사람에 대한 계도 조치는 5건입니다.최근 폭파 협박이 잇따르자 경찰은 경찰력 낭비를 유발한 협박범에 대해 손해배상소송을 제기하는 등 강력 대응에 나섰습니다.지난해 8월에는 신세계백화점 폭발물 설치 협박 글이 올라와 고객 등 4천 명이 대피하고, 경찰특공대 등 242명이 투입된 촌극이 빚어졌습니다.경찰은 한 유튜브 게시물에 "내일 신세계 오후 5시에 폭파한다"는 댓글을 단 20대 남성에게 경찰이 1천256만 7천881원의 손해배상을 청구하기도 했습니다.