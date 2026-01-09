'탄원서' 쓴 구의원 소환…'인사 외압'도 추궁

<앵커>



자신이 민주당 김병기 의원의 부인에게 불법 자금을 건넸다가 돌려받았다고 탄원서를 썼던 전 동작구 구의원이 경찰 조사를 받았습니다. 오늘(9일)은 자기도 그랬다고 탄원서를 쓴 다른 전직 구의원이 조사를 받는데, 경찰은 이 돈을 왜 주고받은 것인지 조사하고 있습니다.



지난 2020년 총선을 앞두고 김병기 민주당 의원 측에 1천만 원을 전달했다가 돌려받았다는 내용의 탄원서를 작성했던 동작구 전 의원 A 씨가 어제 피의자 신분으로 경찰에 소환됐습니다.



[A 씨/동작구 전 의원 : (김병기 의원 측에 1천만 원 전달하신 것 맞습니까?) 성실히 조사받겠습니다.]



A 씨와 함께 출석한 변호사는 탄원서 내용대로 당시 김 의원 측에 돈을 건넸다는 취지로 말했습니다.



[A 씨 변호사 : 탄원서 내용은 1천만 원 전달한 게 있지 않습니까? 다른 금품이나 이런 주고받고 한 건 없습니다.]



경찰은 A 씨를 상대로 김 의원 측에 1천만 원을 전달한 뒤 되돌려받은 경위와 대가성 여부 등을 조사했습니다.



또, 2023년 말에 민주당 이수진 전 의원에게 탄원서를 전달한 과정도 확인한 것으로 전해졌습니다.



지난해 9월 김병기 의원과 고가의 식사를 했다는 의혹을 받는 박대준 전 쿠팡 대표도 경찰에 소환됐습니다.



경찰은 박 전 대표를 상대로 김 의원이 당시 식사 자리에서 자신과 갈등을 빚다 의원실을 퇴사한 뒤 쿠팡에 입사한 전직 보좌관들의 인사상 불이익을 청탁했는지를 추궁했습니다.



[박대준/쿠팡 전 대표 : (김병기 의원과 식사에서 청탁 전혀 없었습니까?) …….]



오늘은 김 의원의 부인 이 모 씨에게 2천만 원을 건넸다가 새우깡 봉투와 함께 돌려받았다는 내용의 탄원서를 작성했던 또 다른 전직 동작구 의원이 경찰에 소환됩니다.



