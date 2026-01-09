[단독] "콘크리트 둔덕 없었다면 전원 생존"

<앵커>



무안공항에 설치돼 있던 콘크리트 둔덕이 없었다면 제주항공 참사가 일어나지 않았을 거라는 정부의 용역 보고서를 저희가 입수했습니다. 그렇게 가정하고 예상 실험을 해보니까 모든 탑승자가 살아남았을 거라는 결과가 나왔습니다.



하정연 기자가 취재했습니다.



<기자>



국토교통부 산하의 항공철도사고조사위가 지난해 3월, 한국전산구조공학회에 공식의뢰한 연구용역의 최종 결과 보고서.



SBS가 입수한 이 보고서에는 지난 2024년 12월 무안공항 참사에서 활주로 끝 콘크리트 둔덕이 없었다면, 탑승객들의 피해가 어떻게 달라졌을지를 슈퍼컴퓨터로 분석한 결과가 담겼습니다.



당시 로컬라이저가 콘크리트 둔덕이 아닌 규정에 맞는 부러지기 쉬운 재질로 설치돼 있었다고 가정하면, 사고기는 로컬라이저 안테나 등을 모두 파괴하면서 진행하다가 공항의 보안담장을 뚫고 나가 630m 미끄러진 뒤 정지했을 거라고 보고서에는 기록돼 있습니다.



담장 등을 충돌할 때 좌석별로 탑승객들이 받는 충격량의 계산을 위한 최대충격가속도도 추산했는데, 콘크리트 둔덕이 없었다면 기수 쪽 좌석의 충격가속도는 약 0.9g로, 중상자 없이 전원 생존했을 것으로 보고서는 분석했습니다.



실제 참사에서 둔덕과 충돌할 때 사고기의 속도는 시속 259km로, 평균 15g의 충격가속도, 그러니까 성인 남성 평균 몸무게를 기준으로 1톤 가까운 힘이 작용했습니다.



[이정휘/단국대 토목환경공학과 교수 : 15G라고 하는 거면 엄청나게 큰 힘이 작용하는 거죠, 사람 입장에서.]



이는 충돌 피해만 분석한 것으로 폭발이나 화재에 따른 2차 피해를 분석 대상으로 삼지는 않았습니다.



[권보현/극동대 항공안전관리학과 교수 : 충격량이 굉장히 중요한 게 부러지기 쉬운 걸로 했을 때는 그만큼 충격량이 줄기 때문에 비상탈출을 시킬 수가 있잖아요. 그게 다 연계가 되는 거죠.]



이 보고서 등을 토대로 국회는 오는 15일부터 국정조사를 진행합니다.



(영상취재 : 이승환·윤 형, 영상편집 : 남 일, 디자인 : 최재영·장예은)